مردان بدمینتون باز ایران به مرحله دوم صعود کردند

به گزارش خبرنگار مهر، دور نخست مسابقات بدمینتون بین المللی دهه فجر که از عصر روز گذشته در سالن بدمینتون تهران در بخش مردان آغاز شد پنجشنبه شب به پایان رسید.

در این بخش از رقابتها و در بخش انفرادی محسن صادقیانی 2 بر یک مقابل حریف عراقی خود پیروز شد. امید کرمی با نتیجه 2 بر صفر نماینده مالزی را شکست داد، حسن متقی و علیرضا فقفوری با همین نتیجه نمایندگان مالزی و عراق را شکست دادند . حسن متقی 2 بر صفر مقابل بدمینتون باز سوریه پیروز شد. سپهر ایوانی و کاوه مهرابی با همین نتیجه ورزشکارانی از اندونزی را شکست دادند و سروش اسکندری و ارسلان زرگان نیز با نتیجه 2 بر صفر ورزشکاران سوریه و اندونزی را از پیش رو برداشتند.

در این مرحله از مسابقات مهدی خانجانی و عرفان جوینده به دلیل حاضر نشدن حریفان خود که از افغانستان و ترکمنستان بودند، بدون انجام بازی راهی مرحله دوم شدند.

دور نخست مسابقات بدمینتون بین المللی دهه فجر در بخش دوبل مردان نیز با صعود 7 تیم کشورمان همراه بود. در این بخش ترکیب سینا بیات و جلال اسکندری با نتیجه 2 بر صفر سوریه را شکست داد . ترکیب علی شاه حسینی و محمد رضا خردمندی با همین نتیجه مقابل تیم دوبل اندونزی به برتری رسید. تیم دوبل امید و شهرام کرمی در مصاف با تیم دوبل مالزی 2 بر صفر پیروز شد. ترکیب علیرضا فقفوری و مهران شهبازی با همین نتیجه ورزشکارانی از هند را شکست داد.

ضمن اینکه ترکیب آرمین زکی زاده- ارسلان زرگان و فرزین و محمد رضا خانجانی نیز به دلیل حاضر نشدن حریفانشان بدون برگزاری بازی راهی مرحله دوم شدند. در این بخش ترکیب سهیل بیگلری و سپهر ایوانی تنها تیم دوبل ایران بود که به دلیل باخت 2 بر صفر مقابل تیم دوبل سوریه از صعود به مرحله دوم باز ماند.

بیست و دومین دوره مسابقات بین المللی دهه فجر که از روز پنجشنبه با حضور ورزشکارانی از ایران و 25 تیم خارجی در تهران آغاز شده است به مدت 4 روز پیگیری خواهد شد. برای این مسابقات 15 هزار دلار جایزه نقدی در نظر گرفته شده است. حریف کانادایی نیما بیات نیز به دلیل مصدومیت از انجام بازی انصراف داد تا این ورزشکار کشورمان نیز به مرحله دوم صعود کند.

این در حالی است که در بخش انفرادی مردان مسابقات بدمینتون بین المللی دهه فجر 6 نماینده کشورمان با واگذارکردن نتایج دیدارهای خود در دور نخست از صعود به مرحله دوم باز ماندند.

در این بخش مهران شهبازی و سهیل بیگلری 2 بر صفر مغلوب ورزشکاران اندونزی شدند، علی شاه حسینی 2 بر یک مقابل نماینده هند تن به شکست داد. آرمین زکی زاده و محمدرضا خردمندی نیز با نتیجه 2 بر صفر مغلوب ورزشکاران فیلیپین و عراق شدند.