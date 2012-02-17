احمد بیگدلی در گفتگو با خبرنگار مهر از تالیف مجموعه داستان تازه‌ای با عنوان «همه ساکت بودند» خبر داد و گفت: داستان‌های این مجموعه همگی تازه هستند و در سال 1390 نوشته شده‌اند.

وی ادامه داد: 6 داستان تاکنون برای این مجموعه نوشته شده است و به نظرم داستان‌های این مجموعه درنهایت 8 یا 9 داستان خواهد شد.

بیگدلی ادامه داد: داستان‌های این مجموعه همگی خطاب به یک فرد نوشته شده‌اند، اما نمی‌خواهم بگویم که این اثر یک مجموعه داستان به هم پیوسته است، ولی تاکید من بر این بوده که شخصیت اصلی ثابت در طول این داستا‌ن‌ها رفته رفته شناخته شود.

نویسنده رمان آوای نهنگ افزود: من از حیث نگارش روی فرم این داستان‌ها تاکید داشته‌ام و سعی کردم نوع خاصی از نوشتن را در این مجموعه به نمایش بگذارم.

بیگدلی همچنین با اشاره به انتشار رمان «بی‌‌تردید سه ‌شنبه بود» گفت: این کتاب دو بار مشروط شد. من هم در شرایطی بودم که از سال 87 به بعد اثری را به مخاطبانم ارائه نکرده ‌بودم. به این فکر می‌کردم که تن به این شرایط بدهم یا خیر و سرانجام تصمیم گرفتم که تمام آنچه به عنوان شروط چاپ رمان ارائه شده بود، بپذیرم، اما فعلا دیگر تصمیم به انتشار رمان ندارم.

وی افزود: دو رمان من با عنوان «گنجشک‌ها در حیاط» و «امروز یا فردا» تالیف شده و آماده است، اما فعلا آن را به ناشر دیگری نمی‌دهم؛ چون نمی‌توانم شاهد چاپ مشروط آنها باشم.