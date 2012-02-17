به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی فوتبال ایران که خود را برای بازی با قطر آماده می کند، با 24 بازیکن عازم دوبی شد و تا روز پنجم اسفند در این شهر اردوی خود را ادامه می دهد. تیم ملی در این اردوی هفت روزه یک دیدار تدارکاتی هم با تیم ملی اردن انجام می دهد. این مسابقه روز چهارم اسفند در ورزشگاه الوصل برگزار می شود.

سید مهدی رحمتی، خسرو حیدری و پژمان منتظری سه بازیکن ملی پوش تیم استقلال که باید فردا به همراه تیم خود مقابل الاتفاق عربستان بازی کنند، روز یکشنبه به اردوی تیم ملی ملحق می شوند.

در پایان اردوی دوبی چهار بازیکن دیگر از لیست تیم ملی خط می خورند و تیم ملی با 23 بازیکن از روز ششم اسفند مرحله دوم اردوی خود را در تهران آغاز می کند.

تیم های ملی فوتبال ایران و قطر روز دهم اسفند در چارچوب مسابقات مقدماتی جام جهانی به مصاف همی می روند.