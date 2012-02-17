علی مطهری امروز در حاشیه چهارمین نشست عمومی دفتر تحکیم وحدت در جمع خبرنگاران در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر درباره این که فهرست ائتلاف صدای ملت چه زمانی مشخص خواهد شد گفت: بنا داریم تا دو سه روز دیگر فهرست انتخاباتی این ائتلاف را منتشر کنیم.

وی همچنین افزود: از نامزدهای اصلاح طلب معتدل نیز در این فهرست استفاده خواهیم کرد.

مطهری در ادامه در خصوص حضور خود در فهرست انتخاباتی ائتلاف بزرگ اصولگرایان گفت: بنده متولی این ائتلاف نیستم بلکه در ائتلاف صدای ملت قرار دارم.

این نماینده مجلس همچنین در پاسخ به سئوال خبرنگاری که از او پرسید آیا در فهرست انتخاباتی صدای ملت نامزدهایی از جبهه متحد و جبهه پایداری قرار دارند یا نه؟ اظهار داشت: تمایلی برای حضور افراد مشترک در جبهه پایداری و جبهه متحد برای حضور در فهرست ائتلاف صدای ملت نداریم و بنا داریم فهرستی 14 نفره را برای معرفی به مردم اعلام کنیم.