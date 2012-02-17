حجت الاسلام علی بنایی شامگاه پنج شنبه در حاشیه بازدید از نمایشگاه سازمان‌های مردم نهاد (سمن‌ها) در گفتگو با خبرنگاران با بیان اینکه دخالت دادن جوانان در امر تصمیم گیری باعث به وجود آمدن شور و نشاط در جامعه خواهد شد، اظهار داشت: در حال حاضر وضعیت جوانان قمی بسیار مطلوب است و آن‌ها دارای بنیه معنوی و اعتقادی خوبی هستند و در واقع پشتوانه برای نظام خواهند بود.



وی با تاکید بر اینکه باید از سازمان‌های مردم نهاد حمایت شود افزود: حمایت مناسب از این تشکل‌ها می‌تواند آن‌ها را به خود کفایی برساند و این سازمان‌ها در واقع حلقه واسطه بین مردم و مسئولین هستند.



نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: حمایت از این سازمان‌های مردم نهاد در واقع از مهم‌ترین اقداماتی است که در راستای مبارزه با تهاجم فرهنگی دشمن می‌توان انجام داد و توجه به این سازمان‌ها می‌تواند توطئه دشمنان را خنثی و بی‌تاثیر کند.



بنایی افزود: این سازمان‌ها در جامعه می‌توانند بسیار اثرگذار باشند و در عرصه‌های مختلف همانند انتخابات نقش محوری داشته باشند.