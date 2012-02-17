سالواکر برای رضایت اسرائیل درپی جنگ با سودان است

به گزارش خبرگزاری مهر، "دیوید دشان" در گفتگو با روزنامه الشرق چاپ عربستان سعودی اظهار داشت: سالواکر رئیس جمهور سودان جنوبی محبوبیت و حمایت مردمی خود را از دست داده است.

وی نسبت به اوضاع بد اقتصادی سودان جنوبی که به سوی قحطی فاجعه بار پیش می رود هشدار داد و نسبت به توانمندی ارتش سودان جنوبی در برابر ارتش سودان ابراز تردید کرد.

دشان افزود: سودان جنوبی از مشکلات اقتصادی و فساد مالی بسیار رنج می برد و تصمیم جوبا برای توقف صادرات نفت این کشور از طریق خط لوله نفت سودان به این مشکلات دامن می زند چرا که نفت به تنهایی 98 درصد درآمدهای سودان جنوبی را تامین می کند.

رهبر مخالفان جوبا خاطرنشان کرد: مردم سودان جنوبی خواهان جنگ نیستند بلکه به دنبال توسعه و خدمات هستند و سالواکر باید در راستای منافع ملت و تحقق خواسته های آنها با سودان تعامل داشته باشد.

وی تصریح کرد: سالواکر برای رضایت خاطر طرف های بین المللی به ویژه آمریکا، اسرائیل و برخی کشورهای اروپایی به دنبال جنگ با سودان است و وی مصلحت سودان جنوبی را نمی خواهد.

گفتنی است سودان جنوبی پس از استقلال روابط محکمی را با رژیم صهیونیستی برقرار کرده است. در روز تاسیس سودان جنوبی تنها پرچمهایی که در کنار پرچم این کشور جدید التاسیس برافراشته شد، پرچم رژیم صهیونیستی و آمریکا بود. در همان زمان برخی از تحلیلگران به آینده پرچالش سودان جنوبی که در معرض دخالتهای رژیم صهیونیستی قرار گرفته اشاره کردند.