افتتاح 19 بندر کوچک چند منظوره در استانهای جنوبی

عطاءالله صدر در گفتگو با مهر با اشاره به افتتاح پروژه های بنادر در کشور، اظهار داشت: حدود 105 میلیارد تومان پروژه در بندر بوشهر به بهره برداری رسیده و هم اکنون در حدود 170 میلیارد تومان پروژه در بندر شهید رجایی آماده افتتاح است.

رئیس سازمان بنادر و دریانوردی، تصریح کرد: این پروژه ها عمدتا مربوط به سرمایه گذاری، محوطه سازی و بندری بوده است که با حضور مسئولان به بهره برداری می رسد.

وی افزود: امسال 19 بندر کوچک چندمنظوره در استانهای جنوبی کشور به بهره برداری می رسند، همچنین بندر شادگان در استان خوزستان هم به تازگی ساخته شده است که به زودی افتتاح می شود.

وی با اشاره به اینکه تقریبا اغلب بنادر درحال توسعه هستند، بیان کرد: ظرفیت بنادر ما حدود 165 میلیون تن در سال است که این رقم در سال آینده به 180 میلیون تن برسد.

معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه ظرفیت بنادر در 5 سال آینده باید به 210 میلیون تن برسد، افزود: ترمینال کانتینری در فاز دوم بندر شهید رجایی از جمله طرح های توسعه ای بنادر درکشور است.