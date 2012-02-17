3500 میلیارد تومان بودجه 91 آموزش عالی/ محدودیت جذب هیئت علمی نداریم

به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر متکان عصر پنج شنبه در حاشیه مراسم افتتاح پارک علم و فناوری استان لرستان در جمع خبرنگاران و در پاسخ به سئوال مهر اظهار داشت: مطابق اعتبارات در نظر گرفته شده برای سال 91 بودجه هزینه ای دانشگاهها بالای 40 درصد نسبت به سال قبل رشد داشته است.

وی با اشاره به رشد اعتبارات دانشگاهها در زمان وزارت دکتر دانشجو افزود: در ابتدای وزارت دکتر دانشجو اعتبارات دانشگاهها هزار و 470 میلیارد تومان بود که اکنون به 2 هزار و 900 میلیارد تومان رسیده است.

معاون اداری مالی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری ادامه داد: با این تفاسیر اعتبارات دانشگاهها در این مدت بیش از 100 درصد رشد داشته است.

متکان همچنین از رشد 100 درصد بودجه های عمرانی دانشگاهها در سال 91 نسبت به سال قبل خبر داد و یادآور شد: مطابق لایحه تقدیمی دولت به مجلس شورای اسلامی بیش از 3 هزار و 500 میلیارد تومان اعتبار هزینه ای برای کل آموزش عالی در نظر گرفته شده است.

وی همچنین در مورد جذب هیئت علمی در دانشگاهها نیز عنوان کرد: وزارت علوم هیچ محدودیتی برای جذب هیئت علمی ندارد.

معاون اداری مالی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری ادامه داد: در این راستا از وزیر به اندازه کافی مجوز استخدامی گرفته اند و هر دانشگاهی هر تعداد بخواهد می تواند هیئت علمی جذب کند.

متکان به پروژه های عمرانی احداث شده در دانشگاههای کشور اشاره کرد و بیان داشت: در دهه فجر سالجاری بیش از 230 پروژه عمرانی با زیربنای 500 هزار مترمربع در سراسر کشور به بهره برداری رسید.

وی با اشاره به بهره برداری از 20 هزار مترمربع پروژه در دانشگاه لرستان، یادآور شد: برای سال 91 بودجه پروژه های عمرانی دانشگاههای کشور دو برابر شده است.

معاون اداری مالی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری همچنین با اشاره به وجود 30 پارک علم و فناوری در کشور، عنوان کرد: پارکهای علم و فناوری به منظور حمایت مادی و معنوی از دانش آموختگان برای کاربردی کردن علوم راه اندازی شده است.