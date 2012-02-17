78 درصد اعتبارات عمرانی عشایر گلستان جذب شد

رضا علیپوری در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: از مجموع 11 میلیارد و 400 میلیون ریال اعتبارات سالجاری هشت میلیارد و 900 میلیون ریال تخصیص یافته است.

وی اظهار داشت: عشایر استان با دارا بودن 745 هزار راس دام سهم عمده ای در تولیدات دامی استان دارند.

وی به تشریح عملکرد پرداخت و گفت: تشکیل مجمع شرکت تعاونی به تعداد 9 مورد، بازرسی و حسابرسی شرکتهای تعاونی 28 مورد، وصول مطالبات معوق 704 میلیون ریال، واگذاری مرتع 25 هزار هکتار از جمله اقدامات تعاونی ها بوده است.

علیپوری بیان داشت: قرق بانی و حفاظت مراتع عشایری 20 هزار هکتار، اجرای پروژه همزمان سازی، احداث اطراقگاه دام عشایر دو مورد از دیگر اقدامات است.

وی گفت: برگزاری آزمون قالی بافی و صدور کارت مهارت فنی قالی بافی برای 130 نفر از زنان بافنده عشایر با هماهنگی مرکز آموزش فنی و حرفه ای گنبدکاووس از دیگر اقدامات بوده است.