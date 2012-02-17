به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه هاآرتض، "جیمز کلاپر" که در جلسه استماع سنا سخن می گفت با بیان این مطلب افزود : تشخیص سازمان اطلاعات ملی آمریکا این است که اقدام ایران برای تحریک سایر کشورها و جامعه بین الملل برای جنگ غیر متحمل است.

کلاپر همچنینی گفت: ایران به هیچ وجه قصد رها کردن برنامه هسته ای خود را ندارد.

این جلسه استماع دیروز پنجشنبه و درست در زمانی برگزار شد که 32 نفر از سناتورهای دموکرات و جمهوریخواه آمریکا پیش نویس طرحی را با عنوان "استراتژی بازداشتن ایران از سلاح هسته ای" در سنا مطرح کردند.

رئیس سازمان اطلاعات ملی آمریکا با اشاره به شایعات موجود در رابطه تصمیم رژیم صهیونیستی برای حمله به ایران نیز گفت: ممکن است اسرائیل در فصل بهار تصمیم به حمله بگیرد اما تا کنون تل آویو چنین تصمیمی را اتخاذ نکرده است.

در همین رابطه ژنرال "رونالد بورگس" رئیس آژانس اطلاعات دفاعی آمریکا نیز با اشاره به توان نظامی ایران گفت : ایران توان موشکی بالایی دارد بطوری که می تواند مرکز اروپا را هدف قرار دهد اما با این حال ایران تصمیمی برای تحریک سایر کشورها برای جنگ ندارد.