علیرضا وفایی در گفتگو با خبرنگار مهر، تصریح کرد: گیتی پسند اصفهان هم اکنون تیم دوم جدول رده بندی لیگ برتر فوتسال باشگاه های کشور است و جدال سختی با منصوری قرچک بر سر کسب عنوان قهرمانی دارد اما تیم ما مقابل این تیم از پیش بازنده نیست.



وی با اشاره به شرایط تیم فوتسال صبای قم در آستانه دیدار امروز با گیتی پسند اصفهان، یادآور شد: ما با انگیزه در تمرینات ویژه این بازی آماده شده‌ایم، در حال حاضر از لحاظ روحی در شرایط خوبی قرار داریم و می‌خواهیم بازی پرقدرتی را در مقابل گیتی پسند اصفهان انجام دهیم.



مرور تاکتیک های ویژه دیدار با گیتی پسند اصفهان در تمرینات



ملی پوش تیم فوتسال صبای قم با اشاره به اینکه در تمرینات تاکتیک‌های ویژه این دیدار را مرور کرده‌ایم، اضافه کرد: مقابل تیم فوتسال گیتی پسند اصفهان بازی بسیار خوبی ارائه خواهیم کرد، به خصوص اینکه نقایص بازی قبل با ارژن را رفع کرده و از میهمان خود حتما امتیاز خواهیم گرفت.



بازیکن تیم فوتسال صبای قم بیان کرد: گیتی پسند اصفهان تیم بسیار خوبی است که از داشتن بازیکنان با انگیزه زیادی برخوردار است، بنابراین در مقابل این تیم کار آسانی در پیش نخواهیم داشت و باید تمام ناکامی‌ها را فراموش کرده به بازی خوبی انجام دهیم.



شکست صبا در دو دیدار متوالی مقال حفاری و ارژن



وی افزود: شکست در دو دیدار اخیر مقابل حفاری اهواز و گیتی پسند اصفهان پایان کار صبا در تلاش برای کسب موفقیت در لیگ سیزدهم نیست و یقینا بازیکنان ما این مهم را در دیدار امروز مقابل گیتی پسند اصفهان به خوبی نشان خواهند داد تا سه امتیاز را در خانه از حریف بگیریم.



وفایی تصریح کرد: تیم ما در این دیدار با قدرت و انگیزه بالاتری نسبت به بازی های قبل بازی خواهد کرد و بازی بسیار خوبی انجام می دهیم تا همچنان برای حفظ موقعیت خود در بالای جدول رده بندی لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های کشور امید داشته باشیم.



صبا همچنان بخت صعود به مکان چهارم را دارد



بازیکن تیم ملی امید و تیم فوتسال صبای قم ابراز داشت: تیم ما با تلاش و کوشش کادر فنی و بازیکنان خود تا این هفته نتایج بسیار خوبی در لیگ برتر فوتسال کشور کسب کرده است و قطعا عملکرد خوب تیم موجب بالا رفتن انتظارات از تیم شده است.



وی یادآور شد: با این حال از تمام تماشاگران و فوتسال دوستان می خواهیم با اینکه از باخت تیم در دیدار خانگی مقابل حفاری اهواز ناراحت هستند اما تیم ما را در بازی امروز با گیتی پسند اصفهان که در قم برگزار خواهد شد، بار دیگر حمایت کنند تا تیم روند پیروزی‌های خود را از سر گرفته و به خوبی سه امتیاز این بازی را کسب کند.



وفایی عنوان داشت: تیم ما در حال حاضر در مکان ششم جدول رده بندی لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های کشور قرار دارد و همچنان از بخت های صعود به رده های بالای جدول و کسب رتبه های چهارم و پنجم است بنابراین سه امتیاز بازی امروز اهمیت زیادی دارد.