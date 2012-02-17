قباد آذرآئین در گفتگو با خبرنگار مهر از تالیف آثار داستانی تازه‌ای از سوی خود خبر داد و گفت: مجموعه داستانی با عنوان «از باران تا قافله سالار» را به مناسبت چهلمین سال داستان‌نویسی خودم برای انتشار در اختیار نشر قطره قرار داده‌ام که منتخبی است از 40 سال داستان‌نویسی من در فضای ادبیات ایران.

وی ادامه داد: در این مجموعه، نخستین داستان کوتاهم که با عنوان باران در سال 1346 در نشریه ادبی بازار چاپ شهر رشت منتشر شد تا داستان‌های کوتاهی که با عنوان قافله سالار در سال 86 منتشر شد را قرار داده‌ام.

نویسنده مجموعه داستان «چه سینما داشتنی داشت یدو» افزود: این مجموعه داستان همچنین گزیده‌ای از مجموعه داستان‌های من با عنوان حضور، هجوم آفتاب و ... را تا سال 86 در خود داراست.

این نویسنده در ادامه از تالیف رمان تازه ‌خود با عنوان «من ... مهتاب صبوری» خبر داد و گفت: سال‌ها قبل گفته بودم که اگر روزی رمانی نوشتم که در فضایی غیر از جنوب رخ داد، خود من اولین منتقد آن هستم، ولی خب این رمان الان نوشته شده و من با آن نوعی خرق عادت کرده‌ام.

وی افزود: این رمان به تعبیر خودم دارای یک فضای اجتماعی آنلاین است و به نوعی باید آن را رمان شهری در فضایی رخداد غیر از جنوب بدانیم که نوشتنش سال‌ها دغدغه ذهنی من بود.

به گفته آذرآئین این رمان که از سوی نشر روزنه منتشر خواهد شد به موضوع تلاش‌های بیوه زنی برای نجات خود از چهارچوب‌های نجات جامعه مردسالارانه پیرامون خود می‌پردازد و به نوعی سعی دارد چهره اجتماعی زن در جامعه امروز تهران را به نمایش بگذارد.

از این نویسنده همچنین مجموعه داستان «داستان من نوشته شد» در نشر ثالث و مجموعه داستانک‌های «گاو شقایق را نمی‌فهمد» در نشر افراز در دست انتشار قرار دارد.