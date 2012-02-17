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۲۸ بهمن ۱۳۹۰، ۱۱:۱۷

دبیر شورایعالی انقلاب فرهنگی:

40 پروژه کلان ملی به ستاد راهبری نقشه جامع علمی ارائه می شود

40 پروژه کلان ملی به ستاد راهبری نقشه جامع علمی ارائه می شود

هفته آینده 40 پروژه کلان ملی پیشنهادی شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری به عنوان اولویت های نقشه جامع علمی کشور در ستاد راهبری نقشه جامع علمی کشور مطرح خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر محمدرضا مخبردزفولی - دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی در حاشیه مراسم رونمایی از نقشه تحول نظام سلامت کشور با اشاره به اقدامات دیگر بخشهای کشور برای تحقق نقشه جامع علمی کشور افزود: در این زمینه هفته آینده حدود 40 پروژه کلان ملی پیشنهادی شورای عطف را در ستاد راهبری نقشه مطرح خواهیم کرد که این 40 پروژه جزء اولویت ‌های نقشه جامع علمی کشور است.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی افزود: سلول‌های بنیادی، مباحث فنی و مهندسی، علوم پایه، کشاورزی، ساخت واکسن و فرآورده‌های بیولوژیک جزء کلان‌ پروژه‌های ذیل نقشه جامع علمی کشور خواهند بود.

مخبردزفولی یادآور شد: قول داده بودیم که تا پایان امسال اقدامات موثری را در رابطه با تحقق نقشه جامع علمی کشور انجام دهیم که یکی از موارد بسیار مهم در این زمینه همین 40 پروژه کلان ملی است که امسال کلید زده شد و تا یکی دو سال آینده شاهد تحقق آن خواهیم بود.

وی درباره نقشه تحول نظام سلامت کشور خاطرنشان کرد: این نقشه پوشش 90 درصدی خانوارها در دسترسی به بخش‌های مختلف سلامت را امکان‌پذیر می‌کند. وزارت بهداشت پیش از این با رونمایی از نقشه جامع علمی سلامت بخشهای آموزش و پژوهشی را مورد تاکید قرار داده بود و در نقشه تحول نظام سلامت نیز بخش هایی از اقدامات مربوط به نقشه جامع علمی کشور در حوزه سلامت عملیاتی می‌شود.

کد مطلب 1536111

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