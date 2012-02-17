علامه عسکری در میان اهل سنت زلزله فکری ایجاد کرد

به گزارش خبرنگار مهر، علی لاریجانی عصر پنجشنبه در اولین همایش بزرگداشت علامه عسکری در سالن همایشهای دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم در سخنانی به تمجید از افکار و اندیشههای علامه عسکری پرداخت و خواستار برگزاری همایش در بعد بین المللی برای ایشان شد.
وی بیان داشت: ایشان شخصیتی بین المللی است و آثار او در کشورهای اسلامی مورد توجه علما و صاحبنظران زیادی است.
نماینده مردم قم در مجلس، علامه عسکری را جزء شخصیتهای نادری دانست که دنیای اسلام شناخته است و گفت: کلام و کتب وی آنقدر معتبر است که بسیاری از افراد را خود جلب کرده است.
وی با اشاره به عناد وهابیت با اندیشه علمای شیعه از جمله ایشان اضافه کرد: گروههایی مانند وهابیت هستند که نمیخواهند حق را بپذیرند اما علاقه مندان به اندیشههای ایشان در کشورهای اسلامی بسیار است.
لاریجانی تمرکز وی بر روی مسایل مورد نیاز برای جامعه را از جمله ویژگیهای وی دانست و تصریح کرد: ایشان در مسایل کانونی جهان اسلام تمرکز داشت.
علامه شخصیتی همه جانبه داشت
وی تاکید کرد: این علامه شخصیت همه جانبهای داشت و این همه جانبگی از تاسیس مدارس اسلامی تا تحقیق درباره سیستم درسی حوزه و مباحث عقیدتی منبعث از قرآن دیده میشود.
رئیس مجلس، مقابله فکری با استناد به روایات اهل سنت با افکار آنان را از دیگر ویژگیهای او برشمرد و اظهار داشت: ایشان در میدان حریف و با روایات و نصوص اهل سنت از شیعه دفاع جانانه کرده است و در این میدان پیروز هم بوده است و زلزله فکری در میان اهل سنت ایجاد کرده است.
وی بیان داشت: ایشان با نوشتن کتابهایی مانند 150 صحابه ساختگی و عبدالله بن سبا، اجازه نداد حرفهای وسواس گونه برخی افراد به مکتب شیعه بچسبد.
لاریجانی با بیان اینکه امروز هم نیازمند نگاه محققانه وی هستیم تاکید کرد: امروز با رشد و پیشرفت نظام اسلامی تشیع هم در فشار بیشتری قرار دارد و باید با استفاده از منهج و روش ایشان به مبارزه فکری و عقیدتی بپردازیم.
نیازمند دفاع فاضلانه از تشیع هستیم
وی تاکید کرد: روش علامه عسکری برای دفاع فاضلانه و محققانه از تشیع در دوره کنونی بسیار ضروری است و اقتباس رفتاری از کار و روش و فکر ایشان بسیار برای ما کارساز است.
رئیس مجلس شورای اسلامی راحت نویسی و ارائه آموزشهای آسان دینی را از دیگر ویژگیهای بارز وی دانست و اضافه کرد: ایشان در ارائه آموزشهای دینی از روشهای سخت استفاده نمی کرد و معتقد بود این کار شیوه یونانیان است.
وی تخصصی کردن فقه و تغییر در روش آموزش در حوزه را از ابتکارات علامه عسکری خواند و گفت:
کادر سازی یکی دیگر از موضوعاتی است که نشان از آینده نگری علامه دارد و میبینیم امروز شخصیتهایی مانند آقای مالکی در عراق از فارغ التحصیلان دانشکدهای است که ایشان تاسیسش کرد.
علامه آینده نگر بود
لاریجانی بیان داشت: او فکر جامعی برای آینده مسلمانان داشت و افقهای دور را می دید و امروز هم نیازمند این نوع نگاهها هستیم.
وی کادرسازی مدیران آشنا به معارف اسلامی را مهم توصیف کرد و اظهار داشت: 33 سال از انقلاب اسلامی می گذرد اما شاهد بودهایم که برخی مدیران به علت عدم آشنایی کافی با معارف اسلامی اعوجاجهایی در عرصه سیاسی و اقتصادی و.. در کشور ایجاد کرده و از این ناحیه آسیب دیدهایم.
قم - خبرگزاری مهر: رئیس مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: علامه عسکری با استناد به روایات اهل سنت در دفاع از تشیع زلزله فکری ایجاد کرد.
به گزارش خبرنگار مهر، علی لاریجانی عصر پنجشنبه در اولین همایش بزرگداشت علامه عسکری در سالن همایشهای دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم در سخنانی به تمجید از افکار و اندیشههای علامه عسکری پرداخت و خواستار برگزاری همایش در بعد بین المللی برای ایشان شد.
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