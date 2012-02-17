مراسم استقبال از امام جمعه جدید زنجان برگزار شد

حجت الاسلام علی خاتمی نماینده ولی فقیه و امام جمعه زنجان در ابتدای ورود به شهر زنجان در عوارضی این شهر مورد استقبال گسترده مردم و مسئولان استان قرار گرفت و سپس در مزار شهدای والای شهر زنجان حضور یافت و به مقام شامخ شهدا ادای احترام کرد.

نماینده ولی فقیه و امام جمعه جدید زنجان سپس در جلسه شورای اداری استان زنجان حضور یافت.

آیت الله محمدی گلپایگانی رئیس دفتر مقام معظم رهبری و همچنین حجت اسلام تقوی رئیس دفتر شورای سیاستگذاری ائمه جمعه کشور نیز در این برنامه حضور داشتند.

حجت الاسلام خاتمی در بدو ورود به زنجان در گفتگو با خبرنگاران خود را سرباز و پیرو ولایت مطلقه فقیه عنوان کرد و گفت: خوشحالم که هنوز از پا نیفتاده ام و هر موقع فرمانده ام می فرماید می توانم به عنوان یک سرباز مطیع فرمان فرمانده باشم.

وی با بیان اینکه اهل زنجان است، افزود: این افتخار که در خدمت همشهریان هستم برای من یک ارزش مهم محسوب می شود.

خاتمی ادامه داد: دفتر امام جمعه زنجان به عنوان شعبه ای از دفتر مقام معظم رهبری است و همه آحاد جامعه می توانند مسائل و مشکلات خود را در این دفتر مطرح نمایند.