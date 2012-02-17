برگزاری نشست "هنجارهای نقد اجتماعی" در آلمان

به گزارش خبرگزاری مهر، اکسل هانس در کنار یورگن هابرماس به عنوان مهمترین نمایندگان مکتب فرانکفورت در نظر گرفته میشوند.
هانس در این نشست به بررسی دیدگاههای خود درباره نقد اجتماعی و معضلات اجتماعی می پردازد. و در این سخنرانی به بررسی استانداردها و هنجارهایی میپردازد که بر اساس آن نقد اجتماعی صورت می گیرد.
هانس در خصوص اعتبار هنجارهای نقد اجتماعی معتقد است که این استاندادها و هنجارها باید برآمده از همان جامعه باشد و به عبارتی باید دارای اعتبار اجتماعی باشد تا بتوان بر اساس آن عمل اجتماعی را مورد نقد قرار داد.
دغدغه اصلی هانس مسائل اجتماعی، فقر، جهل و بی عدالتی است. رویکرد او به این مسائل رویکردی انتقادی و مبتنی بر مبانی مکتب فرانکفورت است.
او در انتقاد به فلسفه هگل از به روز کردن قانون سخن میگوید و مفهوم عدالت و اخلاق را در ارتباط با مفهوم دموکراسی میبیند. از اینرو وی معتقد است به جای پرداختن به مفهوم عدالت باید تلاش کرد عدالت در اجتماع مورد احترام باشد.
این نشست در مؤسسه تحقیقات اجتماعی هامبورگ آلمان برگزار میشود.
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