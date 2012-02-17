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۲۸ بهمن ۱۳۹۰، ۱۱:۴۹

در گردهمایی دوقلوها عنوان شد؛

ارائه تسهیلات ویژه به دوقلوهای نخبه/ کوچکترین چندقلو معرفی شد

ارائه تسهیلات ویژه به دوقلوهای نخبه/ کوچکترین چندقلو معرفی شد

مدیرموسسه تاریخ و تمدن شرق از امضای توافقنامه‌ای برای حمایت از دوقلوهای کشور که دارای طرح پژوهشی و علمی هستند خبر داد و گفت: این موسسه به این دوقلوها تسهیلات ویژه‌ای برای اجرای طرحهای پژوهشی خود و حضور در مسابقات جهانی ارائه می‌کند.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد تقی هاشمیان در گردهمایی بزرگ دوقلوهای کشور که پنجشنبه شب با حضور بیش از 2 هزار و 700 نفر از آنها در سالن وزنه برداری ورزشگاه آزادی برگزار شد، با اعلام این خبر افزود: تاکنون 17 هزار نخبه و مخترع در این موسسه ثبت نام کرده و تا بدین لحظه موفق شده اند که با یاری خداوند 650 مدال رنگارنگ و ارزشمند برای کشور عزیزمان کسب کنند.

وی ادامه داد: به همین دلیل و طبق توافقنامه ای که انجام شده است هر کدام از دوقلوهای کشور که طرح پژوهشی و علمی داشته باشد تسهیلات ویژه ای جهت اجرای طرح پژوهشی خود و حضور در مسابقات جهانی برای آنان فراهم کرده ایم.

مدیر موسسه تاریخ و تمدن شرق افزود: همچنین یک شعبه از بیمه توسعه در استان تهران به دوقلوها اختصاص یافته و در نظر داریم که در استانهای دیگر نیز همین روند را برای دوقلوهای دیگر فراهم کنیم.

هاشمیان وجود دوقلوها را آیتی از آیات خداوند دانست و اظهار داشت: اجتماع بزرگ دوقلوها در کنار یکدیگر برگ زرین معرفت الهی را هویدا می کند و نشانه انکارناپذیری از منظومه کائنات است که امیدواریم خداوند متعال برای همه انسان ها توانایی فهمیدن این موضوع را در دفتر پیچیده هستی فراهم آورد.

وی با بیان اینکه در دین اسلام بارها به ارجمندی و ارزش جمع تاکید شده است، افزود: این موضوع از جنبه مادی و معرفتی تاثیرگذار و حائز اهمیت است و همین جمعیت دوقلوهای کشور نیز اگر در کنار هم حرکت کرده می توانند نقش بزرگی را در جامعه ایفا کنند.

به گزارش خبرنگار مهر در این مراسم که بیش از 2 هزار و 700 دوقلو و چندقلو به همراه خانواده هایشان حضور داشتند کوچکترین چندقلو و بزرگترین آنها معرفی شدند که به این ترتیب کوچکترین چند قلوها مربوط به یک سه قلوی چهارماهه و بزرگترین آنها مربوط به یک دوقلوی 42 ساله بود.

در ادامه این مراسم مسابقه خاطره نویسی دوقلوها نیز برگزار شد که جوایزی را به سه جفت دوقلو اهدا کردند.

در این مراسم یک دوقلو که خود صاحب سه قلو شده بود و تعدادی از دوقلوها که با دوقلوهای دیگری ازدواج کرده بودند با فرزندانشان در این مراسم حضور داشتند.

کد مطلب 1536119

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