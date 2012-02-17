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۲۸ بهمن ۱۳۹۰، ۱۳:۱۳

کریمی در گفتگو با مهر:

25 شکارچی غیرمجاز در گنبد کاووس دستگیر شدند

25 شکارچی غیرمجاز در گنبد کاووس دستگیر شدند

گنبدگاووس - خبرگزاری مهر: مدیر حفاظت محیط زیست گنبدکاووس از دستگیری 25 شکارچی غیرمجاز در سالجاری در شهرستان خبر داد.

غلامرضا کریمی در گفتگو با خبرنگار مهربا بیان خبر فوق افزود:  نوع تلفات حیات وحش نیز شامل یک قلاده پلنگ، سه راس شوکا، چهار قطعه سار و دو قطعه چنگر بوده است.

وی عنوان کرد: هفت مورد زنده گیری پرندگان و پستانداران، دو قلاده گربه جنگلی، یک قطعه پلیکان و ... از دیگر موارد بوده است.

کریمی گفت: در این زمینه سه قبضه اسلحه قاچاق نیز کشف و ضبط شد.

رئیس حفاظت محیط زیست گنبدکاووس به برخی مشکلات حوزه محیط زیست شهرستان اشاره و اضافه کرد: کمبود پرسنل با توجه به وسعت شهرستان و مناطق شکارگاهی، عدم نظارت صحیح و پیگیری برای تکمیل سایت زباله شهری از جمله مشکلات است.

وی بیان داشت: عدم مدیریت صحیح سیستم تصفیه فاضلاب ناحیه صنعتی، اجرایی نشدن سیستم فاضلاب و تبدیل رودخانه های شهرستان به محل تخلیه فاضلاب از دیگر چالش هاست.

کد مطلب 1536124

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