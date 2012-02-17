ضرب آهنگ های جادویی موسیقی سنتی در البرز طنین انداز شد

به گزارش خبرنگار مهر، بیست و هفتمین جشنواره بین المللی موسیقی فجر هر شب در برج میلاد اجراهای متعددی دارد ودراستان البرز نیز برای دومین سال همزمان این جشنواره را در استان برگزارشده است.



در سومین شب میزبانی موسیقی فجر در کرج باران زده علاقمندان بیشماری از این فضای شاعرانه استفاده کرده بودند و در سالن سیروس صابر اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی میهمان و شنوای ضرب آهنگ های موسیقی سنتی ایرانی بودند. در این شب گروه اول موسیقی در دو بخش و با 5 دقیقه تنفس کار خود را اجرا کردند.



چیره دستی استاد "رشوند" در نواختن ویلن



اجرای اول در این شب به تکنوازی ویلن محمد رشوند اختصاص داشت و چنان با چیره دستی این کار انجام می شد که باید عنوان استاد " رشوند" را روی او نهاد.



این استاد به روانی ویلن را در دستان خود به رقص وامی داشت و با هماهنگی میان انگشتان دست و ریتم موسیقی سنتی نوای جادویی را از این دستگاه موسیقی به صدا در می آورد.



تکنوازی در موسیقی ایرانی



استاد رشوند ضمن معرفی اجرا و اثر به روند رو به افول تکنوازی در موسیقی سنتی ایرانی اشاره کرد و گفت: تکنوازی در موسیقی ایرانی به حالت تعطیل درآمده است و شاید آنگونه که در گذشته های دور هواخواه داشت مورد توجه علاقه مندان به موسیقی قرار نگیرد.



وی افزود: این روند حالت عکس دارد؛ اگر نوازنده ای از شروع کار تا انتهای کار خود تکنوازی خوبی داشته باشد، در اجرای ارکسترهای زنده موفق خواهد بود.



این تکنواز، یاد استادانی نظیر خالقی، معروفی و... را هم زنده کرد و گفت: اگر این پایه گذاران سبک تکنوازی وجود نداشتند امروز شاهد شکل گیری و تا حدی ماندگاری این نوع سبک موسیقی در کشورمان نبودیم.



استاد رشوند از دو استادی که در استان البرز مسبب اجرای این نوع موسیقی شدند یعنی استاد ذوالفنون و حسین پرنیا نیز تشکر کرد.





"گریه لیلی" و "پری" دو تکنوازی در اجرای اول موسیقی فجر



وی قطعه اول را به نام " گریه لیلی" به اجرا درآورد؛ بنا به گفته های این تکنواز " قطعه گریه لیلی " را افراد زیادی به نام خود ثبت کرده ان ، اما این قطعه ساخته و پرداخته ذهن یکی از نابغه های موسیقی کشورمان استاد " شاپور نیاکان" است.



بعد از یک تنفس 5 دقیقه ای اجرای دوم با تکنوازی با شعر خاطره انگیز "تو ای پری کجایی " در دستگاه "همایون" به اجرا درآمد.



استاد رشوند در بخش دوم اجرای خود نیز ویلن دست ساز خود را معرفی کرد و گفت: این ویلن دست ساز همین مرز و بوم است و استاد "جمشید روستایی "این ویلن را برای برای اجرای موسیقی سنتی ساخته است.



وی در این اجرا در قالب یکی از هفت دستگاه موسیقی یعنی "همایون" قطعه به یاد ماندنی " پری " را به اجرا درآورد.



در این اجرا فرزند جوان " پرنیا" نیز همراه " رشوند" تنبک می زد؛ نوازنگی او حاکی از آن است که موسیقی و هنر در رگ و خون آدمی است و می تواند از پدر به فرزند برسد.



اجرای سانس دوم جشنواره موسیقی البرز به اجرای گروه " قاصدک" به سرپرستی" محمد سلمانیان" اختصاص داشت.



این گروه شش نفره نیز با پیش درآمدی از موسیقی سنتی، سنتور و تنبک در قالب چهار مضرابی، ساز و آواز و تصنیف های مختلفی به نحو احسن پایان بخش اجرای موسیقی استانی فجر در پنجشنبه شب بودند.