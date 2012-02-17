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۲۸ بهمن ۱۳۹۰، ۱۴:۱۰

به سرپرستی رشید وطن دوست/

موسیقی " آذری" در البرز نواخته می شود

موسیقی " آذری" در البرز نواخته می شود

کرج - خبرگزاری مهر: جمعه شب در چهارمین شب موسیقی فجر در البرز موسیقی " آذری" به سرپرستی رشید وطن دوست اجرا خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، در چهارمین شب اجرای موسیقی فجر در البرز گروه "سهند" به سرپرستی رشید وطن دوست اجرای موسیقی "آذری" خواهند داشت.

این گروه عصر جمعه 28 بهمن ساعت 19 در سالن سیروس صابر اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی در کرج به اجرا می پردازند.

کد مطلب 1536130

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