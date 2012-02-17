موسیقی " آذری" در البرز نواخته می شود

به گزارش خبرنگار مهر، در چهارمین شب اجرای موسیقی فجر در البرز گروه "سهند" به سرپرستی رشید وطن دوست اجرای موسیقی "آذری" خواهند داشت.



این گروه عصر جمعه 28 بهمن ساعت 19 در سالن سیروس صابر اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی در کرج به اجرا می پردازند.