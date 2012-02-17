به گزارش خبرنگار مهر، مجید نامجو در جمع خبرنگاران درباره شدت گرفتن اختلاف برقی وزارت نیرو و مترو گفت: در حال حاضر مذاکرات بین دو طرف برای تعیین نرخ فروش برق ادامه دارد.

وزیر نیرو با اعلام اینکه با توجه به ماهیت فعالیت مترو تعرفه برق این بخش باید مطابق با تعرفه برق صنعتی محاسبه شود، تصریح کرد: از سوی دیگر به منظور شفاف سازی بیشتر باید یک استفساریه‌ای برای تعیین نحوه محاسبه قیمت برق مترو انجام شود.

این عضو کابینه دولت دهم همچنین در خصوص تهدید وزارت نیرو برای قطع برق مترو اظهار داشت: وزارت نیرو تاکنون چنین تهدیدی نسبت به سازمان مترو نداشته است زیرا هر اقدامی که منجر به ضرر و زیان مردم شود از آن پرهیز می کنیم.

وی با تکذیب تهدید برقی دولت نسبت به مترو گفت: بارها با انجام مکاتبات و مذاکرات متعدد از برخی از مراکز حساس همچون بیمارستان ها، صنایع استراتژیک و مترو درخواست کرده ایم نسبت به نصب و راه اندازی برق اضطراری اقدام کنند.

نامجو با یادآوری اینکه قطعی مقطعی برق در سطح شبکه سراسری امری اجتناب ناپذیر است، تبیین کرد: در نوسان های احتمالی شبکه برق باید مترو برای خدمات رسانی به مردم به سامانه برق اضطراری مجهز شود.

این مقام مسئول با بیان اینکه هم اکنون تامین برق مترو با ریسک بالایی همراه است، تاکید کرد: در شرایط فعلی در سطح کشور با ظرفیت سازی انجام شده در سطح نیروگاه‌ها هیچ گونه کمبود برقی وجود ندارد اما بروز حوادث به ویژه در سطح شبکه سراسری برق غیر قابل پیش بینی است.

خاتم الانبیا جانشین چینی‌‌ها در سد بختیاری می‌شود

وزیر نیرو در ادامه در مورد آخرین وضعیت مذاکرات انجام شده با چینی‌ها برای اجرای سد بختیاری توضیح داد: پیش از این تفاهم نامه ای با طرف چینی برای ساخت و تامین منابع مالی این پروژه عظیم آبی امضا شده است.

به گفته وی اخیرا چینی‌ها قیمت، ضمانت نامه و شرایطی برای بازپرداخت وام خود تعیین کرده اند که این شرایط مورد تایید مراجع رسمی کشور قرار نگرفته است.

این عضو کابینه دولت دهم با اشاره به مذاکرات انجام شده با بانک مرکزی و شورای اقتصاد برای تعیین تکلیف پیشنهاد چینی ها، گفت: همزمان با این پیشنهاد، قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا هم برای تامین منابع مالی و ساخت پروژه سد بختیاری پیشنهادی به وزارت نیرو ارائه کرده است.

نامجو با تاکید بر اینکه پیشنهاد قرارگاه خاتم الانبیا نسبت به چین منطقی تر به نظر می رسد، تصریح کرد: سد بختیاری بزرگترین سد بتنی جهان بوده که برای اجرای کامل آن حداقل به 10 سال زمان نیاز است.

وزیر نیرو با اعلام اینکه خاتم الانبیا در طرح پیشنهادی خود به وزارت نیرو تاکید کرده که توان فنی، عملیاتی و مالی لازم برای اجرای این پروژه را دارد، اظهار داشت: به زودی وضعیت مشارکت چینی‌ها یا قرارگاه خاتم الانبیا در این پروژه تعیین تکلیف می شود.



اجرای 120 هزار میلیارد تومان پروژه آب و برق

نامجو در ادامه در پاسخ به مهر درباره آخرین وضعیت انتشار اوراق مشارکت طرحهای آب و برق کشور، بیان کرد: ایجاد زیرساختهای آب و برق به منظور ساخت و توسعه سایر صنایع و بخشهای مصرف ضروری به نظر می رسد.

این مقام مسئول با اشاره به ضرورت استقبال مردم در خرید اوراق مشارکت طرحهای آب و برق با سود 20 درصد، تاکید کرد: در حال حاضر حدود 120 هزار میلیارد تومان پروژه آب و برق در سطح کشور در حال اجرا است که تنها مشکل اجرای این طرحها تامین منابع مالی است.

به گفته این عضو کابینه دولت انتشار اوراق مشارکت به منظور تامین منابع مالی طرحها می تواند بسیاری از مشکلات بهداشتی و زیر ساختی مردم کشور را مرتفع کند.