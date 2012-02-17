وب سایت سازمانهای مردم نهاد فارس رونمایی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، معاون سیاسی امنیتی استاندار فارس در مراسم رونمایی وب سایت سازمانهای مردم نهاد استان فارس ضمن تقدیر از دست اندرکاران ایجاد پایگاه مذکور، آن را اقدامی در راستای بسط، گسترش و افزایش مشارکت اجتماعی ارزیابی کرد.

کمال فیروزآبادی اظهار داشت: سازمانهای مردم نهاد به عنوان نماد حضور مردم در مدیریت عرصه های مختلف اجتماعی و فرهنگی در حقیقت سرمایه اجتماعی هر جامعه اند که توانمندی آنها نشانه توانمندی مردم آن جامعه و حضور پر رنگ تر آن ها نشانگر مشارکت بالاتر مردم در مدیریت امور خود است.

وی به مسئولان دستگاه های اجرایی استان توصیه کرد: از ظرفیت مردمی و به ویژه به صورت سازماندهی شده در قالب سازمانهای مردم نهاد برای تحقق اهداف سازمانی خود بهره برداری نمایند.

وب سایت سازمانهای مردم نهاد استان فارس به آدرسhttp://saman.farsp.ir به صورت تخصصی به مباحث مربوط به سازمانهای مردم نهاد از جمله فرایند تاسیس، قوانین و نیز آموزش سازمانها خواهد پرداخت.

رسانه ها باید در آستانه عید به آرام شدن فضای جامعه کمک کنند

استاندار فارس گفت: رسانه ها باید با در نظر گرفتن مصالح مردم در آستانه عید به آرام شدن فضای جامعه و منطقی شدن قیمت ها در بازار کمک کنند.

حسین صادق عابدین در جلسه تنظیم بازار استان فارس با انتقاد از فضاساز های غیر مسئولانه و حساسیت آفرین در برخی رسانه ها درباره سطح قیمتها در استان فارس اظهار داشت: بر اساس آمارهای بانک مرکزی، تورم در استان فارس از متوسط کشور پائین تر است و در برخی اقلام مصرفی مانند گوشت سفید و قرمز، جزو ارزان ترین مناطق کشور محسوب می شود.

وی با تاکید بر نظارت مستمر بر سطح کیفیت و قیمتها به ویژه در سالنهای غذاخوری در عید نوروز، اظهار داشت: باید به گونه ای برنامه ریزی شود که ضمن حفظ حقوق اصناف، سطح قیمتها در مقایسه با سایر مناطق کشور به ویژه استانهای همجوار، گران تر نباشد و کیفیت لازم برای تامین نیازهای مردم حفظ شود.

صادق عابدین با اشاره به مدیریت تقاضاهای متفاوت در بازار، خواستار حمایت از اصناف در ارائه خدمات بالاتر شد و ادامه داد: سطح ارائه خدمات باید به گونه ای باشد که همه اقشار جامعه با هر توان اقتصادی، توان بهره مندی از امکانات مورد نظر را داشته باشند.

سرپرست سازمان صنعت معدن و تجارت استان فارس نیز در این جلسه، برنامه های این دستگاه برای عید نوروز را طرح نظارتی ویژه نوروز، طرح ذخیره سازی میوه پایان سال، طرح ذخیره سازی مرغ پایان سال، طرح فروش فوق العاده اصناف، برپایی نمایشگاه عرضه مستقیم کالا و تشکیل شورای نظارت بر کنترل قیمت های بازار برشمرد.

محمدرضا صفری افزود: سامانه تلفنی 124 آماده دریافت شکایات مردمی است و بیش از 40 نفر به این تماسها پاسخگویی می کنند.

هوشنگ دهقانیان مدیرکل تعزیرات حکومتی استان فارس نیز با اعلام تلفن گویای 09651 متعلق به این اداره کل و سامانه پیامک 30009651 متعلق با سازمان تعزیرات حکومتی کل کشور، از آمادگی هفت شعبه رسیدگی کننده به پرورنده های صنفی در استان فارس خبر داد.

آگاه سازی خانواده ها مهم ترین عامل در پیشگیری از اعتیاد است

سرپرست دبیرخانه شورای هماهنگی مبارزه با موادمخدر استان فارس گفت: از آنجا که بیشترین آسیبهای اعتیاد به مواد مخدر متوجه خانواده ها است، آگاه سازی خانواده ها، مهم ترین عامل در پیشگیری از این بلای خانمان سوز است.

مهران حفاری در یازدهمین جلسه کمیته فرهنگی و پیشگیری شورای هماهنگی مبارزه با موادمخدر استان فارس، افزود: چرخش دو هزار میلیارد دلاری قاچاق مواد مخدر در سال باعث شده که این معضل تبدیل به چهارمین عامل بحران زا در سراسر جهان شود.

وی با بیان اینکه اعتیاد به مواد مخدر امنیت و شادابی جامعه را هدف قرار داده است، اظهار داشت: درصد بسیار زیادی از جرائم به ویژه جنایات خشن توسط معتادین و تحت تاثیر مواد مخدر صورت می گیرد.

حفاری مبارزه با قاچاق و مصرف مواد مخدر را نیازمند عزم جدی در سطوح مدیریتی دستگاه ها دانست و افزود: نجات افراد جامعه از آلودگی به مواد مخدر به قدری اهمیت دارد که بدون هماهنگی مدیران ارشد دستگاه ها و همراهی کارشناسان مسئول، طرح های پیشگیری و مقابله به نتیجه لازم نخواهد رسید.

سرپرست دبیرخانه شورای هماهنگی مبارزه با موادمخدر استان فارس با اشاره به کمبود نیروی متخصص برای اقدامات پیشگیرانه از اعتیاد در مراکز آموزشی اظهار داشت: بر اساس اولویتها و برنامه های سال90 در خصوص اجرای فعالیتهای فرهنگی و پیشگیری در عرصه پیشگیری اولیه از اعتیاد، در اسفندماه سالجاری با برگزاری کارگاه آموزشی دوره تکمیلی تربیت کادر متخصص با همکاری مرکز مشاوره دانشجویی دانشگاه شیراز، برگزار خواهد شد.