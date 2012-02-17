آخرین اصلاحات تعهدات دستیاران پزشکی اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر مرضیه وحید دستجردی با اعلام این خبر افزود: کلیه دستیارانی که برای ورود به دوره تخصصی از هیچ گونه سهمیه ای استفاده نکرده و مستخدم دولت نیز نیستند، طول مدت خدمت قانونی آنها نصف تا برابر دوره تخصصی شان است.

وی افزود: بنابراین اگر طول دوره تخصصی پزشکی 4 سال باشد، مدت زمان خدمات مورد تعهد چنین فردی در مناطق با ضریب 5 پنجم حداکثر 4 سال و در غیر این صورت متناسب باضریب محرومیت منطقه کاهش می یابد.

وزیر بهداشت خاطرنشان کرد: اگر داوطلب مذکور دوره طرح عمومی پزشکی خود را گذرانده باشد، مدت تعهدات فرد به نصف کاهش یافته بنابراین مدت خدمات مورد تعهد چنین پزشکی در مناطق 5 پنجم 24 ماه یا در مناطق 4.5 پنجم 21 ماه و 24 روز و در مناطق 4 پنجم 19 ماه و 26 روز و در مناطق 3.5 پنجم 17 ماه و 10 روز و در مناطق 3 پنجم 15 ماه است.

جدول مربوطه به تعهدات

ضریب مربوطه به منطقه مورد خدمات مدت خدمات قانونی درصورت گذراندن طرح در دوره پزشکی عمومی ضریب 5 5 حداکثر 24 ماه ضریب 4.5 5 حداکثر 21 ماه و 24 روز ضریب 4 5 حداکثر 19 ماه و 26 روز ضریب 3.5 5 حداکثر 17 ماه و 10 روز ضریب 3 5 حداکثر 15 ماه

دستجردی با بیان اینکه به طور سالانه نقاط محروم ویژه برای رشته های خاص معرفی می شوند، افزود: گذراندن خدمات مورد تعهد در این مناطق محروم ویژه، مشمول 30 درصد تخفیف در طول دوره تعهد علاوه بر ضرایب قبلی خواهد بود.

وزیر بهداشت خاطرنشان کرد: خدمات مورد تعهد در مناطق ممنوعه امکانپذیر نبوده و احتساب مدت تعهد در مراکز استانها و برخی از شهرهای خاص نیز ضرایب مخصوص خود را داراست و نکات یاد شده قبلی شامل حال استعدادهای درخشان نیز می شود.