آزادی ۸۹۰۰ زندانی/ ۲۰ هزار زندانی مهریه میهمان ۲ ساله زندانها

اسدالله جولایی در گفتگو با خبرنگار مهر در پاسخ به اینکه آیا بر اساس وعده مسئولان بانک مرکزی تمامی زندانیان دیه آزاد می شوند گفت: برخی وقتها پیش می آید که برخی دستگاهها از عواطف خوب مردم سوء استفاده می کنند در حالی که متولی آزادی زندانیان دستگاه قضائی، سازمان زندانها و ستاد دیه است ولی برخی از آقایان از راههای دیگر وارد می شوند.

اعتراض به اظهارات رئیس بیمه مرکزی

وی افزود: شناسایی، بررسی و کمک برای آزادی زندانیان جرائم غیرعمد در کشور با هر دینی که باشند بر عهده ستاد دیه بوده است. این ستاد از سال ۱۳۶۹ توسط شهید لاجوردی بنیانگذاری شد. حال اگر یک مدیر یا نهاد دیگر اعلام کند تمام زندانیان دیه را آزاد می کنیم بسیار تعجب برانگیز است و برای همین هم به گفته های این مدیر اعتراض کردیم.

صندوق تامین خسارت بدنی مکلف به پرداخت دیه برای موارد خاص قانون است



مدیرعامل ستاد دیه کشور اظهار داشت: پس از اصلاح و تصویب قانون جدید بیمه ها مکلف شدند در مقابل پولی که در ازای بیمه شخص ثالث دریافت می کنند در برابر مردم مسئول باشند و صندوق تامین خسارت بدنی که با حضور پنج مسئول شامل رئیس بیمه مرکزی و چهار وزیر مدیریت می شود نسبت به قربانیان دیه متعهد باشند. یعنی به عنوان مثال اگر راننده ای پس از تصادف و صدمه زدن به شهروندی فرار کرد به قربانی تصادف خسارت پرداخت کند چرا که در طول سال این صندوق پول هنگفتی را برای انجام این امور ذخیره می کند.

سوء استفاده از صدای رئیس ستاد دیه

اسدالله جولایی با هشدار نسبت به سوء استفاده برخی از گروهها، خیریه ها و نهادها برای جلب مشارکتهای مردمی به بهانه کمک به آزادی زندانیان دیه گفت: در برخی موارد حتی ستاد دیه از این نهادها شکایت کرده است. در یک مورد حتی صدای بنده را برای جمع آوری وجوهات مردمی پخش کرده بودند و شماره حسابهای خود را اعلام کردند.

وی خطاب به شهروندان گفت: ستاد دیه کشور در ۳۱ استان و شهرستان کشور دفتر دارد و شماره حسابهای ستاد دیه هم مشخص است و مردم می توانند برای آزادی زندانیان جرائم غیرعمد به حسابهای ۷۴۷۴ شعبه مرکزی بانک ملت و ۷۷۷۷ شعبه مرکزی بانک تجارت وجوه خود را واریز کنند.

۱۰ میلیون ایرانی از طریق خودپردازهای بانکها کمکهای خود را به ستاد دیه واریز کردند

مدیرعامل ستاد دیه کشور با بیان اینکه بیش از ۱۰ میلیون شهروند ایرانی به عنوان خیر در ۶ ماهه گذشته کمکهای نقدی خود را از طریق خودپردازها به حساب ستاد دیه واریز کرده اند گفت: در طول سال ۲۰۰ مراسم گلریزان برگزار می شود که مردم از طریق این برنامه های کمکهای خوبی برای آزادی زندانیان انجام می دهند.

آزادی ۸۹۰۰ زندانی جرائم غیرعمد در سال جاری

جولایی در خصوص آخرین آمارها از آزادی زندانیان دیه در کشور گفت: در ۹ ماهه سال جاری هشت هزار و ۸۷۴ زندانی جرائم غیرعمد از زندان آزاد شدند.

۳۰۵ میلیارد تومان برای آزادی زندانیان جرائم غیر عمد در سال ۹۰

وی اظهار داشت: خیرین، دولت، بیمه و بخشودگیها در مجموع مبلغ ۳۰۵ میلیارد تومان برای آزادی زندانیان جرائم غیرعمد در سال جاری در کارنامه سال ۹۰ ثبت کردند که بر اساس جدول ذیل تقسیم بندی شده است.

منبع کمک برای آزادی ۸۶۰۰ زندانی جرائم غیر عمد میزان کمک پرداخت بیمه شخص ثالث از سوی بیمه ها ۸/۵ میلیارد تومان قبول اعصار و پرداخت توسط بیت المال ۲۰ میلیارد تومان صندوق تامین خسارت بدنی ۸ میلیارد تومان کمک خیرین و مردم نیکوکار کشور ۹/۴ میلیارد تومان رضایت اولیای دم و شاکیان پرونده ۱۵۸ میلیارد تومان کمک دولت ۵۹ میلیارد تومان کمیته امداد ۱ میلیارد تومان تسهیلات قرض الحسنه بانکها ۲۱ میلیارد تومان توان مالی محکومان ۱۸/۵ میلیارد تومان

جولایی گفت: همچنین بانکها یک میلیارد تومان برای آزادی زندانیان جرائم غیرعمد به ستاد دیه کمک کرده اند. این در حالی است که اگر قانون اصلاح نمی شد امروز شاهد حضور ۵۰ هزار زندانی دیه در زندانهای کشور بودیم.

۸۶۵۰ زندانی جرائم غیرعمد در زندانهای کشور

وی در پاسخ به اینکه هم اکنون تعداد زندانیان جرائم غیرعمد در زندانهای کشور چه تعداد است گفت: بر اساس آخرین آمارها تا دیماه سال جاری هشت هزار و ۶۵۲ زندانی جرائم غیرعمد در زندانهای کشور محبوس هستند که یکهزار و ۵۰۰ نفر از آنها را زندانیان دیه تشکیل می دهند.

۳۵۰۰ زندانی مهریه پشت میله های زندان

مدیرعامل ستاد دیه کشور از وجود سه هزار و ۵۰۰ زندانی مهریه در زندانهای کشور خبر داد و افزود: متاسفانه مهریه های نامتعارف موجب شده تا جوانان پشت میله های زندان عمر خود را هدر دهند چرا که در بسیاری از پرونده های مهریه از ۱۶۰۰ سکه تا ۳۰۰ هزار سکه مشاهده می شود که این مهریه ها معقولانه نیست.

وی افزود: ستاد دیه نمی تواند هر پرونده مهریه ای را دنبال کرده و برای آزادی آن اقدام کند زیرا سقف کمکها ۵ تا ۱۰ میلیون تومان است و نمی شود تمام بودجه ستاد دیه را برای آزادی یک زندانی مهریه که ۳۰۰۰ سکه مهریه همسرش کرده هزینه کرد. باید خانواده ها کمک کنند تا مشکل این جوانان زندانی هر چه زودتر برطرف شود.