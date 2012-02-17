همایش تجلیل از یاریگران مهرورز برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، در این همایش از برخی نیکوکارانی که در خدمات رسانی به مناطق محروم از جمله روستای خرم آباد استان خراسان جنوبی فعالیت می کردند و یک خانواده نیازمند تجلیل شد.

همچنین در این مراسم طرح خدمات رسانی به مناطق محروم از جمله روستاهای استان خراسان جنوبی توسط موسسه امام علی(ع) به عنوان پایلوت تشریح شد و نمایشگاهی از محصولات روستایی مناطق محروم، ثبت نام یاریگران جدید، توزیع صندوقهای صدقات و افتتاح حساب سپرده گذاری برای توسعه مناطق محروم توسط صندوق قرض الحسنه مولود کعبه در حاشیه این همایش انجام شد.

موسسه خیریه امام علی (ع) در کنار ساخت مسکن، ارائه وام قرض الحسنه و تسهیل در شرایط ازدواج و زندگی خانواده های محروم، با برگزاری کلاسهای مختلفی از جمله قرآن، خدمات پرشکی و سلامت در بحث فرهنگ سازی نیز فعالیت می کند.