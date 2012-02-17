قدردانی سفیر ایران از مواضع ضد صهیونیستی نخست وزیر سابق لبنان

به گزارش خبرگزاری مهر، غضنفر رکن آبادی سفیر جمهوری اسلامی ایران در تاریخ 27 بهمن ماه 1390 ضمن دیدار با سلیم الحص نخست وزیر سابق لبنان، از مواضع ضدصهیونیستی و حمایت های ایشان از مقاومت تقدیر و تشکر کرد.

رکن آبادی در این دیدار با تبریک میلاد حضرت رسول اعظم(ص) از اقدام سلیم الحص در استعفای از نائب رئیسی موسسه توسعه دموکراسی قطر به دلیل حضور رئیس این موسسه در کنفرانسی در فلسطین اشغالی، تقدیر و تشکر کرد و این حرکت را بیانگر وجدان آگاه و بصیرت دکتر سلیم الحص و شناخت صحیح ایشان از توطئه های جاری در منطقه دانست.

سفیر جمهوری اسلامی ایران در این دیدار همچنین آخرین دستاوردها و پیشرفت های جدید حاصله در زمینه های هسته ای، علمی و صنعتی و همچنین نتایج سفر اسماعیل هنیه نخست وزیر دولت منتخب فلسطین به کشورمان را تبیین کرد.

سلیم الحص با ابلاغ سلام های گرم خود به مقامات و مسئولین عالیرتبه جمهوری اسلامی ایران، اقدام اخیر خود در اعتراض به حضور برخی شخصیت های عرب در فلسطین اشغالی را یک تکلیف عنوان و از مواضع و حمایت های کشورمان از ملتهای مظلوم و مستضعف بویژه فلسطین و لبنان قدردانی کرد.