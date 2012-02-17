تیم بسکتبال جهش ترابری قم به همیاری زنجان باخت

به گزارش خبرنگار مهر، تیم بسکتبال جهش ترابری قم شامگاه پنج‌شنبه در دیداری از هفته بیست و دوم و پایانی رقابت های لیگ برتر بسکتبال باشگاه های کشور در مصاف با تیم همیاری شهرداری زنجان یکی از تیم های نیمه دوم جدول این فصل هم مغلوب شد و به شکستی سنگین بسنده کرد.



در حالی که رقابت های مرحله گروهی لیگ برتر بسکتبال باشگاه های کشور در هفته پایانی خود قرار داشت، تیم بسکتبال جهش ترابری قم در دهمین بازی خارج از خانه خود در نیم فصل دوم مسابقات لیگ برتر بسکتبال باشگاه‌های کشور با اینکه مقابل میزبان بازی خوبی ارائه کرد و بهتر از چند مسابقه قبل ظاهر شد اما در نهایت مغلوب میزبان خود تیم بسکتبال همیاری شهرداری زنجان شد.



21 گل برتری همیاری زنجان بر جهش ترابری قم



دیدارهای هفته یازدهم و پایانی از دور برگشت مسابقات این فصل لیگ برتر بسکتبال باشگاه‌های کشور شامگاه پنجشنبه بیست و هفتم بهمن ماه در شهرهای مختلف کشورمان برگزار شد و بر اساس برنامه سازمان لیگ فدراسیون بسکتبال در یکی از دیدارهای مهم دور برگشت مرحله گروهی جهش ترابری قم و همیاری شهرداری زنجان در سالن شهید بهشتی شهر زنجان به میدان رفتند که برنده میدان تیم میزبانی یعنیهمیاری شهرداری زنجان بود.



تیم بسکتبال جهش ترابری قم در این دیدار حساس برابر تیم بسکتبال همیاری شهرداری زنجان یکی از تیم های تازه وارد به مسابقات این فصل لیگ برتر بسکتبال کشور در حالی تن به شکست 84 بر 63 داد که در هر چهار کوارتر این مسابقه نیز نتیجه از آن میزبان بود.



مصاف جهش ترابری قم با مهرام تهران در دیدار معوقه



تیم بسکتبال جهش ترابری قم در حالی دیدار هفته پایانی مرحله گروهی مسابقات لیگ برتر بسکتبال باشگاه های کشور را با شکست پشت سر گذاشت که البته یک بازی معوقه با تیم صدرنشین مهرام و مدافع عنوان قهرمانی دو فصل اخیر لیگ برتر بسکتبال در پیش دارد.



دیدار جهش ترابری قم با مهرام تهران باید از هفته هشتم دور برگشت در سالن بسکتبال مجموعه ورزشی آزادی تهران برگزار می شد که به دلیل حضور نماینده کشورمان در مسابقات بسکتبال باشگاه های غرب آسیا به زمان دیگری موکول شد و هنوز سازمان لیگ فدراسیون بسکتبال زمان جدیدی برای برگزاری این مسابقه اعلام نکرده است.



جهش ترابری قم در پلی آف انتهای جدولی ها رقابت می کند



با این حال تیم بسکتبال جهش ترابری قم هم اکنون در جدول رده بندی با کسب سه پیروزی و 18 باخت با 24 امتیاز در مکان آخر جدول قرار گرفته است و در مرحله پلی آف باید با تیم رده نهم جدول رده بندی لیگ برتر بسکتبال یعنی همین تیم همیاری زنجان مسابقه بدهد.



در مرحله پلی آف چهار تیم پائین جدول رده بندی لیگ برتر بسکتبال باشگاه های کشور، تیم رده نهم با تیم رده دوازدهم دیدار می کند و تیم رده دهم با تیم رده یازدهم مسابقه می دهد که تیم برتر هر یک از این بازی ها در سه بازی مشخص می شود.

