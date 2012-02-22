وقتی سال نو به کام برخی تلخ می شود

به گزارش خبرنگار مهر، هرسال خبرهایی تکان دهنده در اسفند ماه منتشر می شود که مواد محترقه چندین کشته و زخمی برجا گذاشت، سئوال اینجاست چرا ما پول خود را صرف موادی کنیم که برای ما مضر است و یا چرا ما راه متعارف شادی را بلد نیستیم. این شادی را به چه قیمتی به جان می خریم.

استاد دانشگاه علوم پزشکی تبریز و عضو گروه چشم پزشکی می گوید: انفجار مواد محترقه و برخورد ترکشهای آن به چشم، عوارض زیادی از جمله برای قرنیه چشم به وجود می‌آورد پس از آسیب رسیدن به قرنیه، سوختگی پلک نیز در چهارشنبه سوری بسیار اتفاق می‌افتد.

دکتر اسماعیلی، متخصص پوست نیز می گوید: اسفند ماه از ماههای پرخطر برای رشد بیماریهای پوستی بوده و سوختگیهای ناشی از مواد شیمیایی آثار بسیار مخرب و خطرناکی بر پوست دارد که درمان آنها مشکل، پرهزینه و گاهی مواقع غیرممکن است.

بر اساس مواد 3، 4، 11، 12 و 13 قانون مجازات قاچاق اسلحه، مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز که شهریور امسال‌ در مجلس شورای اسلامی تصویب شد، قاچاق، ساخت، مونتاژ، حمل، نگهداری، خرید و فروش، توزیع مواد محترقه، منفجره و شوک‌د‌هنده جرم بوده و برای مرتکبان هر یک از جرمهای یاد شده مجازات حبس و در مواردی جزای نقدی پیش‌بینی شده است.

پس فروشندگان و خریداران و قاچاقچیان مواد منفجره باید نسبت به این قانون آگاه باشند تا برخورد قانونی با آنان صورت نگیرد. چنانچه دادستان تبریز نیز با تاکید بر برخورد قانونی و شدید با فروشندگان و خریداران مواد محترقه و منفجره می گوید: به صاحبان صنوف، مغازه‌ها، سوپرمارکتها و سایر اماکن مرتبط توصیه می کنیم از خرید، فروش، توزیع و نگهداری مواد محترقه و شوک ‌دهنده به جد خودداری کنند در غیر این صورت دادسرا با جدیت و قاطعیت در محدوده مقررات جاری به وظایف قانونی خود در قبال مرتکبان جرایم، اخلال‌کنندگان نظم و امنیت جامعه عمل خواهد کرد.

پس باید خانواده ها مراقب رفتار نوجوانان و جوانان خود باشند تا سال جدید را با تلخ کامی شروع نکنند و از سوی دیگر مدیران نهادهای اجتماعی و فرهنگی به فکر جایگزینی شادیهای متعارف باشند.

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گزارش از اسد بابایی