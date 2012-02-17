کمک برخی افراد براساس تکلیف شرعی قابل ستایش است

به گزارش خبرنگار مهر، نادر ریاحی در همایش یاریگران مهرورز که عصر روز پنج شنبه در سالن ولیعصر فرهنگسرای ولا به همت موسسه خیریه امام علی (ع) برگزار شد، گفت: سالها در خراسان بزرگ خدمتگذار مردم بوده ام و محرومیت و فقر و عقب ماندگی را به عینه در مناطق جنوب خراسان درک کرده ام و برایم ملموس است.

وی با بیان اینکه ضرورت انجام کار خیر و گره گشایی به خوبی در این همایش توسط مدیران موسسه خیریه امام علی(ع) تشریح شده است گفت: کمک کردن به مردم مهم است اما مهمتر این است که این کمکها را کجا و به چه کسانی برسانیم. این حرکتی است می تواند در هر کشوری الگو شود.

وی با اعلام اینکه یاریگران جایگاه ویژه ای دارند گفت: ریشه عیاری و جوانمردی در ایران قدمت زیادی دارد. حلقه ه ای یاریگری و جوانمردی جدا از باورهای دینی ما به شهر و کشور برمی گردد. همان زمان که در میان جوانان حلقه هایی برای یاری مردم در جامعه تشکیل می شد

معاون پشتیبانی و توسعه منابع نیروی انسانی بیان کرد: هر کسی که توان یاری به دیگران را دارد کمک کند و آنها که توان ندارند در تشویق دیگران به یاریگری کمک کنند.