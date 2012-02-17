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۲۸ بهمن ۱۳۹۰، ۱۲:۲۲

کمک برخی افراد براساس تکلیف شرعی قابل ستایش است

کمک برخی افراد براساس تکلیف شرعی قابل ستایش است

معاون پشتیبانی و توسعه منابع نیروی انسانی ریاست جمهوری گفت: ما گاهی بر اساس مسئولیت هایی که داریم در کمک به مردم از فرصتها استفاده می کنیم اما برخی افراد بدون داشتن مسئولیت براساس تکلیف شرعی خود وارد حوزه کمک به مردم مناطق محروم می شوند.

به گزارش خبرنگار مهر، نادر ریاحی در همایش یاریگران مهرورز که عصر روز پنج شنبه در سالن ولیعصر فرهنگسرای ولا به همت موسسه خیریه امام علی (ع) برگزار شد، گفت: سالها در خراسان بزرگ خدمتگذار مردم بوده ام و محرومیت و فقر و عقب ماندگی را به عینه در مناطق جنوب خراسان درک کرده ام و برایم ملموس است.

وی با بیان اینکه ضرورت انجام کار خیر و گره گشایی  به خوبی در این همایش توسط مدیران موسسه خیریه امام علی(ع) تشریح شده است گفت:  کمک کردن به مردم مهم است اما مهمتر این است که این کمکها را کجا و به چه کسانی برسانیم. این حرکتی است می تواند در هر کشوری الگو شود.

وی با اعلام اینکه یاریگران جایگاه ویژه ای دارند گفت: ریشه عیاری و جوانمردی در ایران قدمت زیادی دارد. حلقه ه ای یاریگری و جوانمردی جدا از باورهای دینی ما به شهر و کشور برمی گردد. همان زمان که در میان جوانان حلقه هایی برای یاری مردم در جامعه تشکیل می شد

معاون پشتیبانی و توسعه منابع نیروی انسانی بیان کرد: هر کسی که توان یاری به دیگران را دارد کمک کند و آنها که توان ندارند در تشویق دیگران به یاریگری کمک کنند.

کد مطلب 1536159

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