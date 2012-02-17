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۲۸ بهمن ۱۳۹۰، ۱۳:۳۸

اسکو میزبان رقابتهای لیگ منطقه ای فوتسال بزرگسالان کشور شد

اسکو میزبان رقابتهای لیگ منطقه ای فوتسال بزرگسالان کشور شد

تبریز - خبرگزاری مهر: شهرستان اسکو به عنوان میزبان رقابتهای لیگ منطقه ای فوتسال بزرگسالان کشور در فصل 91-90 معرفی شد.

به گزارش خبرنگار مهر، بازیهای گروه های هفتم و هشتم رقابتهای لیگ منطقه ای فوتسال بزرگسالان کشور در فصل 91-90 به میزبانی شهرستان اسکو برگزار خواهد شد.

در این رقابتها تیم آیلین گسترش تبریز به عنوان تیم میزبان، در گروه هشتم پذیرای تیم های علیصدر همدان، ماهان مشهد، شاهد فارس و آرتین پویان اصفهان خواهد بود.

بازیهای گروه های هفتم و هشتم رقابتهای لیگ منطقه ای فوتسال بزرگسالان کشور بر اساس برنامه اعلامی از سوی سازمان لیگ فوتسال فدراسیون فوتبال، از روز سی ام بهمن تا چهارم اسفند به انجام خواهد رسید.

این دیدارها در سالن وحدت شهرستان اسکو برگزار خواهد شد و دو تیم برتر هر گروه راهی مرحله دوم خواهند شد.

تیمهای برتر رقابتهای لیگ منطقه ای فوتسال بزرگسالان کشور در پایان جواز حضور در مسابقات فوتسال لیگ دسته دوم باشگاه های کشور را کسب خواهند کرد

کد مطلب 1536162

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