عبدالله ویسی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص صحبت هایش بعد از بازی با پرسپولیس علیه داوری تصریح کرد: از همان روز همه به من می گویند که انتظار نداشته اند اینگونه صحبت کنم. من عصبانی بودم و تند رفتم، اما شما نگاه کنید ما در شش مسابقه با اشتباهات داوران پیروزی را از دست داده ایم.

وی افزود: در این شش مسابقه من هیچ چیزی از داوری نگفتم و حتی اجازه ندادم باشگاه به کمیته داوران نامه ای بفرستد. اعتقاد من این بود که داوران هم جایز الخطا هستند، اما بازی با پرسپولیس و اشتباهات مظفری زاده چیز دیگری بود. از دقیقه 12 ممدوتال مدافع پرسپولیس باید اخراج می شد. او بعد از دریافت کارت زرد خطایی را انجام داد که مستحق اخراج بود، اما مظفری زاده فقط به اعلام خطا اکتفا کرد. اسم این را چه می توان گذاشت؟

اگر پنالتی پرسپولیس درست بود دارم بزنند!

سرمربی تیم فوتبال صبا با اشاره به پنالتی دوم پرسپولیس، خاطرنشان کرد: اگر از 50 کارشناس داوری یک نفر بگوید که خطای مدافع ما پنالتی بود بیایند مرا دار بزنند!

مترسک نیستم

ویسی در پاسخ به این سئوال که "آیا از مدیران باشگاه برای صحبت کردن درباره داوری تحت فشار بوده است؟" یادآور شد: باشگاه هیچ وقت نمی تواند مرا برای اینگونه موارد تحت فشار قرار دهد. مگر من مترسک هستم که به راحتی حرف کسی را گوش کنم و تحت تاثیر قرار بگیرم.

برد با وقت کشی نمی خواهم

وی با تاکید بر اینکه "می توانست با وقت کشی سه امتیاز بازی با پرسپولیس را به دست بیاورد،" افزود: هر کسی به من می رسد می گوید چرا وقتی از پرسپولیس جلو افتادید، وقت کشی نکردید تا بتوانید پیروز شوید. من این کارها را بلد نیستم و حتی وقتی مرتضی هاشمی زاده بازیکن تیمم در دقایق پایانی زمین افتاد گفتم که اگر بلند نشوی تعویضت می کنم! علاوه بر پرسپولیس در بازی مقابل شاهین و تراکتورسازی هم از حریف جلو بودیم و می توانستیم با وقت کشی بازی را به نفع خودمان تمام کنیم، اما من این پیروزی ها را نمی خواهم.

از کمیته داوران عذرخواهی نمی کنم

سرمربی صبا در ادامه گفتگویش با خبرنگار مهر خاطرنشان کرد: حالا که یک مربی به دنبال بازی سالم است و حتی تیمش هم وقت کشی نمی کند، با یک اشتباه داوری اینگونه متضرر می شود. هر چند همه از صحبت های من بعد از بازی با پرسپولیس تعجب کرده اند، اما از کمیته داوران و سازمان لیگ معذرت نمی خواهم.

منظورم از درآوردن بازی کنترل بازی بود

ویسی در خصوص اینکه گفته می شود "کمیته داوران اتهام زده است"، تصریح کرد: من هیچ اتهامی به سعید مظفری زاده و داوران نزدم. من به هیچ عنوان نگقتم این داور مشکل اخلاقی دارد یا خدایی نکرده پول گرفته است. منظور من از اینکه داور می خواست بازی را در بیاورد این بود که قصد داشت مسابقه را کنترل کند! صدا و تصویر این نشست خبری هم موجود است. من به هیچ عنوان به کسی بی حرمتی نکرده ام.

وی در ادامه بدون نام بردن از تیم تراکتورسازی افزود: هنوز نامه ای از کمیته انضباطی به دستم نرسیده است. اگر هم نامه ای بدهند مشکلی نیست. ولی برای من جالب است که وقتی علیه یک تیم پنالتی می گیرند، استاندار، فرماندار و نماینده های آن شهر علیه داوری بلند می شوند و از اشتباهات داوری به عنوان دلیل اغتشاش تماشاگران یاد می کنند. در حالی که این تیم نه توبیخ شد و نه با آنها برخوردی صورت گرفت. ضمن اینکه همان تیم بیشترین سود را از اشتباهات داوری برده بود.

از جیب خودم برای باشگاه خرج کرده ام

" من و چند تن از مدیران باشگاه از جیب خودمان برای تیم خرج کرده ایم". ویسی با بیان این مطلب به مشکلات مالی تیمش اشاره کرد و گفت: تا حالا از مشکلات مالی هیچ حرفی نزده بودم، اما من، مدیرعامل و چند تن از مسئولان از جیب خودمان برای تیم خرج کرده ایم. نمی دانم چرا تمام توجهات به باشگاه های ذوب آهن، راه آهن یا داماش معطوف شده است و هیچ کس نمی گوید صبا هم مشکلات مالی دارد.

با 20 درصد قرارداد بازیکنان ذوب آهن یک تیم می بندم!

ویسی ادامه داد: بازیکنان ما از ابتدای فصل فقط 20 درصد قرادادهایشان را گرفته اند. هر چند بازیکنان ذوب آهن هم مدعی هستند که فقط 20 درصد قراردادشان را گرفته اند، اما درصد آنها با درصد تیم ما به کلی متفاوت است. اگر 20 درصد قرارداد بازیکنان ذوب آهن را به من بدهند تا آخر فصل دیگر چیزی نمی خواهم؛ حتی می توانم با همین مقدار یک تیم برای فصل آینده ببندم! نمی دانم چرا ما را با تیم های نفت تهران، فولاد خوزستان و سپاهان که قسمت زیادی از قراردادشان را گرفته اند مقایسه نمی کنند و ما را کنار ذوب آهن می گذارند.

اگر صبا پایین آمد تقصیر من نیست

سرمربی صبا که به نظر می رسد دیگر طاقت مشکلات مالی این تیم را ندارد، خطاب به استاندار قم گفت: ما با این وضعیت مالی 26 هفته تیم را جزو چهار مدعی اصلی قرار دادیم. حالا هشت هفته باقی مانده تیم دست شما باشد تا ببینیم چه کار می کنید. این هشت هفته باقی مانده حیاتی است و ما به حمایت همه جانبه مسئولان استان نیاز داریم. ما دیگر نباید تمرکزمان را روی پیدا کردن پول بگذاریم. قطعا اگر شرایط همینطور باشد تیم جایگاهش را در جدول از دست می دهد و پایین تر می آید. اگر این اتفاق افتاد دیگر تقصیر من نیست.

بازیکنان روی قولشان مانده اند

وی با تقدیر از بازیکنانش به خاطر سکوت در برابر مشکلات مالی تصریح کرد: ما از ابتدای فصل برای تیم یک شعار ساختیم. شعار ما این بود که ما با تیم به مسافرت می رویم و در طول این مسافرت هم به هیچ کس اجازه پیدا شدن نخواهیم داد. خوشخبتانه بچه ها هم روی قول خود مانده اند و با این شرایط کنار آمده اند. اما وقتی قرارداد یک بازیکن 30 میلیون تومان است که فقط 20 درصد آنرا گرفته، او با این مبلغ کم و اجاره ماهیانه 2 میلیون تومان در تهران چگونه می تواند زندگی اش را اداره کند.

تا حالا با پاداش ها زندگی کرده ایم

ویسی افزود: جای شکرش باقی است که پاداش های تیم تا حالا بوده است. ما با این پاداش ها زندگی کرده ایم. البته برای گرفتن این پاداش ها هم دوندگی زیادی داشتیم!

یک توصیه به هدایتی

وی در واکنش به خبر احتمال خرید باشگاه صبا توسط حسین هدایتی هم گفت: من فقط از حسین هدایتی یک خواهش دارم. از او می خواهم هر تیمی را می خرد دیگر گول دلال ها را نخورد، یک تیم سالم ببندد و از بازی های تیمش لذت ببرد، نه اینکه با خرید یک تیم شش مربی جابجا کند و برای تغییر هر مربی 60 دلال پول مفت بگیرند.

منظور کربکندی این نبود که ناپاک شده ام

ویسی در بخش پایانی گفتگویش با خبرنگار مهر با انتقاد از رسانه هایی که از صحبت های رسول کربکندی سوء برداشت کرده بودند، تاکید کرد: کربکندی فقط گفته بود من مدتی با عبدالله کار کرده ام و می دانم او مربی سالمی است، حالا یک مدت تهران است و من از او بی خبرم. رسانه ها به گونه ای صحبت های کربکندی را بازتاب داده بودند که انگار من آمده ام تهران و ناپاک شده ام. در حالی که کربکندی همیشه به من لطف داشته و منظورش این نبوده است.