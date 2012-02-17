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۲۸ بهمن ۱۳۹۰، ۱۳:۰۹

جهادی:

طوفان به شبکه برق رفسنجان خسارت زد

طوفان به شبکه برق رفسنجان خسارت زد

رفسنجان - خبرگزاری مهر: مدیرتوزیع برق رفسنجان از بروز خسارت در شبکه برق رسانی روستایی رفسنجان به دلیل بروز طوفان خبر داد.

سید جواد جهادی در گفتگو با مهر اظهار داشت: طوفانی با سرعت بیش از 90 کیلومتر در ساعات ابتدایی روز گذشته شهر رفسنجان و مناطق اطراف آن را در نوردید که خسارت زیادی به شبکه ها و تاسیسات برق وارد آورد.

مدیر توزیع برق رفسنجان در این خصوص گفت:شکسته شدن 30 اصله تیر سیمانی ، 160 مورد سیم پارگی و قطعی برق تعدادی از مشترک از جمله خسارات ناشی از بروز طوفان در منطقه بود.

وی در ادامه گفت: بلاقاصله دقایقی بعد از بروز طوفان، ستاد بحران در محل شیفت و اتفاقات تشکیل و گروه های کاری سازمان دهی و جهت رفع نواقص به مناطق اعزام شدند و با تلاش وسرعت عمل همکاران و همکاری کلیه نیروهای شاغل در شرکت های راهیان رفسنجان، ال پی سی، نیرورسان و پرتو نیرو کلیه معایب برطرف و خاموشی ها در کمتر از 24 ساعت رفع و مشترکین مجددا از نعمت برق برخوردار شدند.
 

کد مطلب 1536166

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