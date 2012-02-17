مساحت چهار کتابخانه رشت فقط 2600 متر است/ لزوم توسعه کتابخوانی

محمد احمدی پور در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: اگر کتابخانه نیمه تمام مرکزی رشت تکمیل شود، هفت هزار و 200 متر به فضای کتابخانه های این شهراضافه و بخش زیادی از نیازهای مردم رفع خواهد شد.

وی اظهارداشت: گیلان در مقایسه با استانهای همجوار به لحاظ فضای کتابخانه ای در یک حد قرار دارد، تنها تفاوت استان با برخی از استانهای همجوار کتابخانه مرکزی است.

مدیرکل کتابخانه های عمومی گیلان در خصوص کتابخانه های موجود استان نیز گفت: هم اکنون امکانات لازم در حد استاندارد در فضاهای کتابخانه ای استان فراهم شده است.

وی به فرهنگ تخصصی و عمومی جامعه اشاره کرد و افزود: فرهنگ تخصصی شامل مجموعه آموزشهای می شود که افراد قبل از دبستان، دبستان تا دورههای تخصصی متعددی که در کشور وجود دارد در این دورهها حضور پیدا و آموزش می بینند.

احمدی پور اظهارداشت: این دورهها کمتر از یک سوم طول عمر زندگی طبیعی هر انسان را تشکیل می دهند.

وی گفت: دو سوم دیگر با توجه به شرایط فرهنگی دنیا؛ ارتباط وسیعی که رسانه ها در زمینه تبادل و تهاجم فرهنگها دارند، نیاز است در این بخش افراد تحت آموزش باشند.

مدیرکل کتابخانه های عمومی گیلان با اشاره به اینکه این بخش در قالب آموزش عمومی طراحی می شود، گفت: در تمامی کشورها یکی از محورها اساسی برای فراهم کردن زمینه ها، برنامه ها و نظارت برآن، کتابخانه های عمومی هستند.

وی به تعریف کتابخانه های عمومی اشاره کرد و افزود: " مجموعه امکانات فرهنگی مورد نیاز مکتوب یعنی دیداری و شنیداری در نزدیکترین نقطه در اختیار آحاد جامعه که در آن مجموعه نیازمند هستند، قرار دهند ".

احمدی پور گفت: هدف کتابخانه های عمومی در سطح کشور و استان بر اساس همین جانمایی شده است.

وی برضرورت مطالعه در جامعه تاکید کرد و اظهارداشت: موانع اصلی هر کشوری موانع فرهنگی است و برای ادامه حیات هر نظامی به توسعه همه جانبه نیازبه تربیت انسانهای آگاه و دارای نظریه و تئوریهای قابل قبول و به روز باشند، این مهم اتفاق نخواهد افتاد مگر توسعه انسانی باشد برای توسعه انسانی راه اصلی مطالعه است.

مدیرکل کتابخانه های عمومی استان یادآورشد: هم اکنون در گیلان 75 کتابخانه عمومی رسمی و 30 کتابخانه مشارکتی فعالیت دارد.