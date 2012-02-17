استقبال گرم شبانگاهان از ارکستر موسیقی ملی

به گزارش خبرنگار مهر، برنامه نسبتا طولانی ارکستر ملی با قطعه «دو نغمه بختیاری» اثر زندهیاد روحالله خالقی آغاز شد. تنظیم این اثر بر عهده گلنوش خالقی و بدون کلام بود. اما برای اجرای قطعه بعدی، عبدالحسین مختاباد روی صحنه آمد تا ترانه معروفاش «شبانگاهان» را اجرا کند. تنظیم بهزاد عبدی برای ارکستر، قابل تحسین بود. مختاباد نیز که این اثر را شاید بیاغراق صدها بار اجرا کرده بود، مجددا با همان کیفیت خوب این تصنیف را اجرا کرد.
ارکستر ملی ایران در ادامه قطعات «دشتی» ساخته حسین علیزاده، «نقش خیال» ساخته علی رحیمیان، «فروغ زندگی» براساس ملودی ارمنی، بداههخوانی و بداههنوازی، «فریاد بیقراری» ساخته مختاباد، «چهارگاه» ساخته حسین علیزاده، «تمنای وصال» ساخته مختاباد و رنگارنگ شماره 1 اثر زندهیاد روحالله خالقی را اجرا کرد.
جدا از تکراری بودن برخی قطعات این ارکستر، رهبری بردیا کیارس همچنان برجسته بود. بیشک میتوان گفت موفقیت نسبی ارکستر ملی ایران به همراه نوازندگان جوان که توقع دستمزد آنچنانی هم برای فعالیتشان ندارد، مرهون جدیت و قدرت رهبری کیارس است. موسیقی ایران امروز میتواند مطمئن باشد که حداقل یک رهبر جوان با استانداردهای بالا را در کنار خود دارد.
اما ممکن است این سوال پیش بیاید که اگر یک مخاطب خارجی از برنامه ارکستر ملی ایران دیدن کند، با حضور سازهای پرشمار غربی و البته با چیدمان یک ارکستر سمفونیک ،آیا میتواند درکی از موسیقی ملی ایران داشته باشد؟ سازهای ایرانی به کار رفته در ارکستر ملی ایران، چنان محصور سازهای غربی با چیدمان ارکستر سمفونیک شدهاند که تماشاگر ناآشنا به این ارکستر، تا دقایقی متوجه این سازها نخواهد شد. حسین علیزاده از اعضای شورای فنی ارکستر ملی، سال گذشته گفته بود که ارکستر ملی باید با ساز ایرانی موسیقی ایرانی بزند. اما همچنان کمترتغییر ماهوی و ساختاری در آن دیده نشده است. به نظر میرسد که اعضای شورای فنی، شاید تسلیم بایدها و یا به عبارتی تسلیم تقدیر شدهاند.
در این زمینه و به عنوان مثال باید گفت سال گذشته که ارکستر ملی آذربایجان به ایران آمده بود، قابل مشاهده بود که آنها از چیدمان موسیقی ارکسترال به نفع موسیقی ملی خودشان بهره گرفتهاند و با استفاده از سازهای ملیشان (تار و کمانچه) یک ارکستر ملی ملموس تدارک دیدهاند که صدای حاصل از آن هم واقعا تداعی کننده موسیقی آذربایجان بود.
نکته دیگر این سوال است که آیا ما واقعا آثار ملیمان محدود است که مجبوریم برای هر برنامه از قطعات تکراری بهره بگیریم؟ هنوز قطعاتی هستند که هیچگاه به صورت ارکسترال شنیده نشدهاند و آثاری ارزشمند هستند. آثاری توسط آهنگسازان امروز ما ساختهشدهاند که در گنجهها خاک میخورند. گاهی این شبهه به وجود میآید که ارکستر ملی ایران تنها از آثار نزدیکان و آشنایان بهره میگیرد. فراموش نکنیم که مخاطبان بسیاری هستند که همچنان عرق ویژهای به این گروه ارزشمند دارند.
ارکستر ملی ایران امروز ساعت 30/18 در تالار وحدت مجددا روی صحنه میرود.
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