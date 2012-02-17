دستور بازداشت 3 نفر در رابطه با حادثه مرگبار تهرانپارس

به گزارش خبرنگار مهر، این حادثه ساعت 12 و 7 دقیقه پنج شنبه 20 بهمن به سازمان آتش نشانی اطلاع داده شد. بلافاصله نخستین گروه امدادی خود را به محل حادثه رساندند. در اولین بررسی ها ها مشخص شد، محل حادثه یک ساختمان 5 طبقه با 10 واحد مسکونی بود که ناگهان نیمی از آن به داخل گودال مجاور این ساختمان که برای احداث بنای جدید، گودبرداری شده بود فرو ریخته بود.

آتش نشانان درهمان لحظات اولیه تعدادی از ساکنان ساختمان را که به هنگام ترک محل در آسانسور محبوس شده بودند خارج و پس از اطمینان ازعدم حضوردیگر افراد در نیمه غربی ساختمان، شروع به آواربرداری در نیمه شرقی آن کردند. پس از ساعتها آوار برداری در شرایط بسیار خطرناک، سرانجام در ساعت 22 شب اولین جنازه مربوط به مرد 60 ساله بنام محمد بود از زیرآوار بیرون کشیده شد و همچنین در ساعت 22:30 دقیقه جنازه زن 60 ساله ای به نام ربابه در میان آوار ساختمان پیدا و بیرون آورده شد.

آتش نشانی هشدار داده بود

امیرمهدیانی- مدیر منطقه 3 عملیات سازمان آتش نشانی تهران – در این باره گفت: آتش نشانان ایستگاه 19 در تاریخ پنجم بهمن امسال به این محل اعزام شده و تذکرات ودستورات ایمنی کامل را به مهندسین ناظرو مسئولین گودبرداری ارائه داده بودند.هم چنین برغیر اصولی بودن آن تاکید کرده بودند که متاسفانه ترتیب اثری داده نشده بود.

وی علت این حادثه را گودبرداری وشمع بندی غیر اصولی در زمین مجاور این ساختمان 5 طبقه ذکر کرد و افزود: در این حادثه خسارات سنگین مالی نیز به ساختمان و هم چنین اموال ساکنان آن وارد شده است.

وی هم چنین از مالکان و مهندسین ناظر خواست که در هنگام گودبرداری دقت لازم را به عمل آورند و تمهیدات ایمنی لازم را بکارگیرند تا ازوقوع اینگونه حوادث و ریزش آوار ساختمان های جانبی و بروز خسارت های مالی و جانی به شهروندان جلوگیری شود.

دستور بازداشت 3 نفردر رابطه با این حادثه

پس از وقوع این حادثه پرونده ای قضایی با شکایت ساکنان ساختمان و اولیای دم در دادسرای تهران تشکیل شد. در ادامه بازپرس پرونده مالک ، پیمانکار و مهندس ناظر ساختمان در حال ساخت را برای توضیح به دادسرا احضار کرد. اما آنها از حضور در دادسرا خودداری کردند که قاضی برای آنها دستور جلب صادر کرد. هم اکنون ماموران تحقیقات برای دستگیری سه متهم این پرونده را آغاز کرده اند.

برای اسکان با مشکل روبرو هستیم

یکی از ساکنان ساختمان نیز در گفتگو با خبرنگار ما گفت: پس از ریزش ساختمان خود را به آسانسور رساندیم تا از ساختمان خارج شویم. اما آسانسور در میان راه گیر کرد. دیگر امیدی به زنده ماندن نداشتیم. با سروصدا درخواست کمک کردیم که بعد از چند دقیقه آتش نشانان ما را نجات دادند.

وی ادامه داد: بعد از این حادثه با کمک شهرداری برای یک هفته در هتل اسکان داده شدیم اما امروز یه هفته به پایان می رسد و دوباره با مشکل روبرو خواهیم بود. علیه مقصران این حادثه شکایتی را مطرح کردیم اما آنها فراری هستند. آنها با سهل انگاری خود باعث مرگ دو نفر و بی خانمانی 10 خانواده شد.

سریال ریزش ساختمان ها همچنان در تهران تکرار می شود و قربانی می گیرد. بعد از هر حادثه تا مدتی مسوولان مربوطه در این باره اظهار نظر می کنند اما خیلی زود همه چیز فراموش می شود. به نظر می رسد در این زمینه باید نظارت ها بیشتر شود و تنها به تذکر به سهل انگاران اکتفا نکرد.