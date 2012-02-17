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۲۸ بهمن ۱۳۹۰، ۱۳:۵۳

قاسمیان:

8 روستا در شهربابک برق دار شد

8 روستا در شهربابک برق دار شد

شهربابک - خبرگزاری مهر: مدیر برق شهرستان شهربابک از برق رسانی به هشت روستای این شهرستان خبر داد.

احسان قاسمیان در گفتگو با مهر اظهار داشت: 18 پروژه برقرسانی در شهرستان شهربابک افتتاح و کلنگ زنی شد.

قاسمیان گفت: 9 پروژه برق رسانی که شامل 8 روستای ولیعصر،‌چاه موتور محمدی، دهنو حاج علی جان، سالوئیه، خالنگ، ‌کندر،‌ ترشکوه، ‌گود گهرت با احداث دو هزار و 430 متر شبکه فشار متوسط، سه هزار و 390  شبکه فشار ضعیف و نصب 12 دستگاه ترانسفورماتور به بهره برداری رسید.

وی گفت: 104 خانوار روستایی  و 16 واحد  مسکن مهر غدیر با مجموع اعتباری بالغ بر دو میلیارد و 996 میلیون ریال برق دار شدند.
 
قاسمیان افزود: 9 پروژه نیز  کلنگ زنی شد که هشت روستای دیگر تا پایان سال آینده برق دار و افت ولتاژ شهرک رزمندگان رفع خواهد شد.
کد مطلب 1536178

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