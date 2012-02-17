8 روستا در شهربابک برق دار شد

احسان قاسمیان در گفتگو با مهر اظهار داشت: 18 پروژه برقرسانی در شهرستان شهربابک افتتاح و کلنگ زنی شد.

قاسمیان گفت: 9 پروژه برق رسانی که شامل 8 روستای ولیعصر،‌چاه موتور محمدی، دهنو حاج علی جان، سالوئیه، خالنگ، ‌کندر،‌ ترشکوه، ‌گود گهرت با احداث دو هزار و 430 متر شبکه فشار متوسط، سه هزار و 390 شبکه فشار ضعیف و نصب 12 دستگاه ترانسفورماتور به بهره برداری رسید.

وی گفت: 104 خانوار روستایی و 16 واحد مسکن مهر غدیر با مجموع اعتباری بالغ بر دو میلیارد و 996 میلیون ریال برق دار شدند.

قاسمیان افزود: 9 پروژه نیز کلنگ زنی شد که هشت روستای دیگر تا پایان سال آینده برق دار و افت ولتاژ شهرک رزمندگان رفع خواهد شد.