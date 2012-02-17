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۲۸ بهمن ۱۳۹۰، ۱۲:۳۸

حجت الاسلام موسوی:

کتاب قرآن بعد از حادثه 11 سپتامبر پرفروش ترین کتاب در جهان بود

کتاب قرآن بعد از حادثه 11 سپتامبر پرفروش ترین کتاب در جهان بود

کرج - خبرگزاری مهر: مسئول ستاد اقامه نماز استان البرز گفت: کتاب قرآن کریم بعد از حادثه یازده سپتامبر پرفروش ترین کتاب در جهان بود.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید علی اکبر موسوی پیش از خطبه های نماز جمعه این هفته کرج که در مصلای این شهر برگزار شد، اظهار داشت: کتاب قرآن بعد از حادثه یازده سپتامبر پرفروش ترین کتاب در جهان بود.

وی گفت: دشمنان اسلام کتاب آیات شیطانی را علیه پیامبر(ص) منتشر کردند ولی بعد از حادثه 11 سپتامبر که اتهام آن را به مسلمانان زدند کتاب قرآن پرفروش ترین کتاب در جهان بود.

مسئول ستاد اقامه نماز استان البرز افزود: خداوند پیامبری از جنس و نوع خود مردم برای هدایت آنها فرستاد که فرقی بین مردم و پیامبر نباشد ولی پیامبر برای هدایت مردم سختی و دشواری های فراوانی را تحمل کرد.

حجت الاسلام موسوی با اشاره به اینکه پیامبر اسلام(ص) نسبت به دشمنان خود نیز مهربان بود، اضافه کرد: در این دنیا برخی از افراد ادعای دموکراسی دارند ولی بی احترامی زیادی به پیامبر ما کردند و کاریکاتور وی را ترسیم و مسخره کردند در صورتی که ما به دین آنها و حضرت عیسی و موسی(ع) احترام خاصی قائل هستیم.
کد مطلب 1536185

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