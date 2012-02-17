کلوتهای شهداد در امنیت کامل قرار دارد/ لزوم حفظ جاذبه های کویر

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد مهدی افضلی مدیر روابط عمومی و امور فرهنگی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان کرمان با اعلام مطلب فوق گفت: حضور فراوان گردشگران داخلی و خارجی در کلوت های شهداد دلیلی براین ادعا است و ایجاد شائبه وجود ناامنی ضربه مهلکی بر پیکره این منطقه وارد می سازد.

وی با بیان اینکه از ابتدای سال جاری تاکنون بیش از 75 هزار طبیعت گرد از کلوت های شهداد کرمان دیدن کرده اند، افزود: خوشبختانه در چند سال اخیر با مراقبت های 24 ساعته نیروهای انتظامی وامنیتی و پرسنل یگان حفاظت میراث فرهنگی ضریب امنیت گردشگران به میزان زیادی افزایش یافته است.

افضلی با گلایه از ایجاد شائبه ناامنی در منطقه کلوت های شهداد از سوی مسئولان شرکت مخابرات استان کرمان گفت: در چند سال گذشته گزارشی از بروز ناامنی در منطقه مذکور وجود نداشته است که شرکت مخابرات بخواهد به منظور ایجاد امنیت و پوشش تلفن همراه دست به تخریب کلوت های منحصر بفرد شهداد به بهانه نصب دکل بزند.

وی با بیان اینکه توسعه زیرساختها در مناطق گردشگری دارای ضوابط و مقررات خاصی است، تصریح کرد: شرکت مخابرات کرمان بدون اخذ نظر کارشناسی و انجام هماهنگی های لازم اقدام به تخریب کلوت های واقع در کیلومتر 100جاده شهداد - نهبندان نمود که متاسفانه موجب ایجاد زخمی ماندگار بر پیکره این منطقه بکر و زیبا شد.

مدیر روابط عمومی و امور فرهنگی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی وگردشگری استان کرمان با بیان اینکه نباید با حاشیه سازی و ایجاد شائبه، افکار عمومی را از عمق تخریب و فاجعه صورت گرفته در منطقه گردشگری شهداد منحرف کرد، اظهارداشت: در حال حاضر کلوت های شهداد بسیار بیشتر از گردشگران با خطر ناامنی و تهدید مواجه هستند.

وی در ادامه با تقدیر از عملکرد نیروهای انتظامی و امنیتی برای تامین امنیت منطقه شهداد افزود: حضوربی شمار گردشگران داخلی و خارجی در این منطقه مدیون هوشیاری و مراقبت های شبانه روزی این عزیزان است.

افضلی در پایان با اشاره به انجام مراقبت های 24 ساعته یگان حفاظت میراث فرهنگی از کلوت های شهداد، افزود: سازمان میراث فرهنگی در حفاظت از اماکن تاریخی و گردشگری بسیار مصمم است و با تمام توان از این آثار مراقبت و پاسداری می کند.