به گزارش خبرنگار مهر، سعید ابوطالب امروز جمعه در چهارمین نشست عمومی دفتر تحکیم وحدت که در دانشگاه علامه طباطبایی برگزار شد با بیان اینکه برای بررسی عملکرد مجالس باید تعریفی از جایگاه مجلس ارایه دهیم، گفت: مجلس سه رکن اساسی دارد که صحن علنی، هیئت رئیسه و کمیسیون‌ها این سه رکن اساسی را تشکیل می‌دهند.

وی به انتقاد از عملکرد مجلس هفتم پرداخت و گفت: مجلس هفتم ضعیف عمل کرد که یکی از نقدهایی که به آن وارد است عملکرد هیئت رئیسه آن بود بنابراین می‌توان مجلس هفتم را ضعیف‌ترین مجلس و مجلس ششم را بدترین مجلس معرفی کرد.

ابوطالب با اشاره به جایگاه تحزب در مجلس شورای اسلامی افزود: هنوز ساختار حزبی در مجلس جا نیفتاده است و افرادی که می‌خواهند با گفتمان‌هایی منجمله اصولگرایی و اصلاح طلبی خود را در مجلس عرضه کنند در اصل با این گفتمان‌ها کاسب‌کاری می‌کنند.

این نماینده سابق مجلس افزود: مجلس باید وظایف خود را به نحو احسن انجام دهد اما معتقدم مقاومت‌هایی صورت می‌گیرد که این وظایف انجام نشود.

وی خاطرنشان کرد: طرح سئوال از رئیس جمهور در مجلس هفتم نیز دنبال می‌شد اما عده‌ای مقاومت می‌کردند و نمی گذاشتند این موضوع دنبال شود.

ابوطالب گفت: اگر ما به جمهوری اسلامی تن داده‌ایم و آن را قبول کرده ایم باید براساس قواعد و قوانین این نظام حرکت کنیم.

وی افزود: جایگاه مجلس در ایران بسیار قدرتمند است و هیچ قدرتی نمی‌تواند مجلس را تضعیف کند.

این فعال فرهنگی با اشاره به حضور مردم در صحنه انتخابات افزود: باید مردم را برای حضور در انتخابات آینده تشویق کرد چرا که با حضور حداکثری مردم مجلس نهم تشکیل می‌شود.

ابوطالب در ادامه سخنانش در پاسخ به سئوال یکی از شرکت کنندگان که از او پرسید چرا مجلس هفتم را ضعیف‌ترین مجلس و مجلس ششم را بدترین مجلس معرفی کرده‌اید: گفت:‌ اصلاح طلبان در دوره ششم مجلس نمایندگان معترضان شدند و درخواست‌های خود را به صورت غیرقانونی مطرح کردند. به راحتی رسانه‌های بیگانه را وارد مجلس کرده بودند. از سوی دیگر مجلس ششم بیش از حد با دولت اصلاحات مدارا کرد.

وی گفت: در این دوره نیز آقای مطهری از سوی هیئت اجرایی رد صلاحیت شده بودند اما اعتراض خود را به صورت قانونی مطرح کردند و هیچگاه حاضر نشدند علیه دولت و نظام و ولایت اظهار نظر کنند اما در مجلس ششم عکس این اتفاق افتاد.

این نماینده سابق اظهار داشت: همچنین در مجلس هفتم که ریاست آن را حدادعادل بر عهده داشت بیش از حد با شخص محمد خاتمی و محمود احمدی‌نژاد مسامحه صورت گرفت که این نیز قابل انتقاد بود.

ابوطالب گفت: البته معتقدم هیئت رئیسه مجلس هشتم بهتر از مجلس هفتم عمل کرد اما در صحن مجلس فعلی ضعیف‌تر وارد شد.

وی در بخش دیگری از سخنانش به تشریح نظام ریاستی و پارلمانی در ایران اشاره کرد و افزود: در ایران نظام ما نیمه ریاستی نیمه پارلمانی است در صورتی که در کشورهایی همچون آمریکا فقط رئیس جمهور حرف اول و آخر را می‌زند ولی در ایران مصوبات در دولت به تصویب وزرا می‌رسد.