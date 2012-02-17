جواد جزینی، نویسنده و منتقد ادبیات داستانی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آغاز به کار این مدرسه همزمان با 28 بهمن (امروز) عنوان کرد: این مدرسه با بهرهگیری از تجارب داستاننویسان و منتقدان معاصر تدوین و بهرهمندی از متون آموزشی هنرجویان خود را به صورت مجازی و طریق فضای وب و در قالب دورههای آموزشی مدون با شیوههای نگارش داستان کوتاه آشنا میکند.
وی ادامه داد: مدرسه داستان در گام نخست دورههایی شامل معرفی داستان کوتاه، کارگاه داستان شامل آشنایی با گونههای داستان کوتاه، آشنایی با رویکردهای ادبی، آشنایی با مکتبهای ادبی و آشنایی با ویراستاری را تدارک دیده است و در بخش ویژهای نیز دورههای خاص آشنایی با مبانی داستان کوتاه برای نوجوانان را نیز تدارک دیده است.
به گفته مسئول این مدرسه آموزشی مجازی در پایان برگزاری هر دوره در این مدرسه به هنر جویان گواهینامه اعطا خواهد شد و در کنار آن هنرجویان میتوانند از جزوات، متون آموزشی به صورت مجاری بهرهمند شوند. این متون به گونهای طراحی شده است که در آن دانشآموزان بدون استفاده از استاد میتوانند از آنها استفاده کنند و در پایان نیز تکالیف درسی ارائه شده را به انجام میرسانند.
جزینی همچنین افزود: در این مدرسه مجازی همچنین دورههای آموزشی آنلاین نیز طراحی شده است که هنرجویان در آن به صورت مجازی میتوانند با اساتید خود در ارتباط باشند و در صورت عدم امکان حضور در ساعت معین امکان ضبط برنامه درسی ارائه شده برای استفادههای بعدی نیز برای آنها فراهم شده است. همچنین هنرجویان مدرسه میتوانند به صورت هفتگی و بر اساس برنامه مشاوره تلفنی نیز با اساتید خود داشته باشند.
این نویسنده از برپایی برنامههایی نظیر برپایی کارگاههای یک روزه حضوری داستاننویسی برای هنرجویان، ایجاد باشگاه داستاننویسان، برگزاری جلسات نقد داستان، چاپ آثار هنرجویان منتخب به صورت سالانه در قالب کتاب، ایجاد مجله داستان و کتابخانه مجازی به عنوان فعالیتهای جنبی این مدرسه یاد کرد.
به گفته جزینی به جز وی، در مرحله نخست از آغاز به کار این مدرسه، لیلا صادقی، رضا نجفی و محمد حسینی به هنرجویان مشاوره خواهند داد که در ادامه حسن میرعابدینی و محسن سلیمانی نیز به این جمع اضافه خواهند شد.
وی افزود: پایگاه اینترنتی نخستین مدرسه مجازی داستاننویسی با نشانی www.madresehdastan.com آماده ثبت نام از هنرجویان داخل و خارج از کشور برای شرکت در این مدرسه از روز 28 بهمن است.
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