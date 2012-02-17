ابداع زنبور روباتیک که از میان صفحه ای فلزی بیرون می جهد

به گزارش خبرگزاری مهر، دانشمندان در هاروارد شیوه ای را برای تولید انبوه روباتهای حشره ای شکل ابداع کرده اند، آنها صفحاتی از زنبورهای روباتیک کوچکی را ایجاد کرده اند که می توانند از میان صفحه ای فلزی و کربنی بیرون پریده و آماده ماموریت شوند.

زمانی که این زنبورهای روباتیک 2.4 میلیمتری فعال می شوند، از صفحه ای که درون آن قرار دارند به بیرون جهیده و پرواز می کنند. دانشمندان قصد دارند گروهی از این زنبورها را تولید کنند که می توانند به صورت مستقل از یکدیگر پرواز کنند.

ابعاد این روباتها به اندازه یک سکه کوچک است و این امکان وجود دارد که دهها روبات از یک صفحه به بیرون پرواز کنند. این صفحه از 18 لایه ساخته شده که از مفاصلی قابل انعطاف برخوردار است به این شکل امکان سرهم بندی ساختاری سه بعدی در یک حرکت به وجود می آید، درست مانند شکلهای مقوایی که از میان کتابهای داستان برجسته به بیرون می جهند.

بر اساس گزارش میل آنلاین، صفحه های 18 لایه ای از فیبرهای کربنی، صفحه های پلاستیکی، قطعات تیتانیومی و سرامیکی ساخته شده اند که با کمک لیزر برش داده شده و توسط روباتهای بزرگتر سرهم بندی شده اند. محققان در آینده قصد دارند تراشه ها و حسگرهایی را در بدن این روباتها کار بگذارند تا میزان کارایی و کنترل حرکت آنها ساده تر شود:

این ساختار از 18 لایه مختلف تشکیل شده که دهها روبات آماده می توانند از میان آن به بیرون بجهند

امکان تولید انبوه و سریع این زنبورهای روباتیک به واسطه ایجاد گروهی بزرگ از آنها وجود دارد

محققان می گویند در آینده برای کنترل بیشتر روباتها می توان درون آنها چندین موتور و حسگر کار گذاشت

این زنبورهای روباتیک کمی از یک سکه 25 سنتی بزرگتر هستند و پس از فعال شدن از میان صفحه به بیرون جهیده و آماده پرواز می شوند