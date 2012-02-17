محقق باید نیازهای زمان خود را بشناسد

دکتر کریج بارتالامه استاد دانشگاه ری دیمر در کانادا در مورد این موضوع که چه انگیزه‌هایی محقق را ترغیب به انتخاب موضوعی برای تحقیق در حوزه علوم انسانی و علوم اجتماعی می کند به خبرنگار مهر گفت: این پرسش و سؤال برای من وقتی که دانشجوی دوره دکتری بودم پیش آمد.

وی افزود: زمانی هم که در دوره دکتری تدریس کردم این پرسش و سؤال معمولاً محل بحث با دانشجویان دوره دکتری است. وقتی تحقیق می‌کنید گویا این پیش فرض وجود دارد که معلوم است شما در چه موردی تحقیق می‌کنید و آنچه را که می‌خواهید مورد تحقیق قرار می‌دهید.

وی یادآور شد: این یعنی محقق به لحاظ فردی آزاد است تا موضوعی را مورد تحقیق قرار دهد و این نوعی رهیافت فردگرایانه است.

بارتالامه یادآور شد: اگر محقق با موضوع تحیقق خود درگیر شود و مدتهای زیادی را در مورد آن مطالعه کند در این صورت موضوع او را درگیر می‌کند، در این خصوص محقق باید متوجه باشد که آیا توانایی پرداختن به آن موضوع را دارد و آیا موضوع مورد تحقیق هنوز هم از اهمیت برخوردار هست یا نه.

مؤلف "دیدگاه مسیحی در مورد مکان" تصریح کرد: اما به هر حال در این مورد هم هنوز نمی توان از فردگرایی که در غرب شایع است فرار کرد.

وی با اشاره به اینکه تحقیق نوعی خدمت عقلانی و روشنفکرانه است، گفت: روشنفکر و محقق از سوی دیگر باید بداند نیازهای زمان وی چیست و با نیازهای زمان در حوزه خود آشنا باشد.

بارتالامه تأکید کرد: همچنین محقق با این موضوع مواجه است که چگونه می‌تواند استعداد و توانایی خود را در خدمت تحقیق در مورد مسائل و نیازهای اجتماعی قرار دهد. وقتی این نکات در کار تحقیقاتی مورد توجه قرار گیرد در این صورت می توان سهم مهم و واقعی در خدمت به جامعه و جهان زیستی خود داشت.

مؤلف "دیدگاه مسیحی در مورد مکان" تصریح کرد: همچنین باید توجه داشت برای تشخیص نیازهای اجتماعی در فرهنگ مشخص و معینی باید در درون آن اجتماع کار و تحقیق کرد. وقتی محقق و پژوهشگر در درون جامعه و اجتماع قرار می‌گیرد در این صورت است که قادر به تشخیص نیازهای اجتماعی است.

وی یادآور شد: نیازهای اجتماعی از رهگذر تعامل و گفتگوی محققان و پژوهشگران با یکدیگر است که می‌توان نیازهای اجتماعی را تشخیص داد.

این محقق پایان تصریح کرد: از رهگذر تعامل و گفتگو میان محققان و پژوهشگران سراسر دنیا قادر به تشخیص و تعیین نیازهای جهانی هستیم.