سرپرستی بیش از 180 معلول توسط یک مددجو

به گزارش خبرنگار مهر، موسی محمدی، یکی از کار آفرینان برتر کشور در همایش یاریگران مهرورز که عصر روز پنج شنبه در سالن ولیعصر فرهنگسرای ولا به همت موسسه خیریه امام علی (ع) برگزار شد، گفت: سال 54 در روستای کوچکی زندگی می کردم، در آن روستا پسربچه های هم سن و سال من همیشه در مغازه ها نوشابه می خوردند و من آنها را نگاه می کردم چون پول نداشتم نوشابه بخرم. یکی از آنها همیشه آخر نوشابه را برای من و دوستانم نگه می داشت. سالها بعد من کار کردم و وضع مالی ام بهتر شد. اما او و خانمش فوت کردند و از آنها 5 فرزند باقی ماند و من فرزندان او را به سرپرستی قبول کردم. این همان مهرورزی است که در ذهن انسانها می ماند و یک روز به کمکمان می آید.

وی که بیش از 180 معلول را تحت پوشش خود قرار داده است با بیان اینکه یکی از راههای موفقیت، انسان دوستی است گفت: باید با بیماری حسادت که اجازه پیشرفت را به انسان نمی دهد مبارزه کرد و یار و غمخوار یکدیگر باشیم.