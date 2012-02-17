مهلت شرکت در جشنواره ملی نقاشی "مصرف بهینه گاز" اردبیل تمدید شد

به گزارش خبرنگار مهر، فیروز خدایی ظهر جمعه در جمع اعضا دبیرخانه این جشنواره گفت: به دلیل درخواست مکرر متقاضیان شرکت در این جشنواره و مسابقه نقاشی مهلت ارسال آثار تا 30 بهمن ماه جاری تمدید شده است.

به گفته وی اولین جشنواره نقاشی مصرف ایمن و بهینه از گاز طبیعی در چهار محور رعایت اصول ایمنی در مصرف گاز طبیعی و وسایل گازسوز، صیانت، صرفه جویی و استفاده بهینه از گاز طبیعی، نقش و اهمیت صنعت گاز کشور در جهاد اقتصادی و نقش صنعت گاز در حفظ محیط زیست و توسعه ملی برگزار می ود.

مدیرعامل شرکت گاز استان اضافه کرد: تکنیک این مسابقه آزاد بوده و در سه رده سنی شامل رده های سنی کودک (6 تا 12 سال) نوجوان (13تا 16 سال) و بزرگسال (17 سال به بالا) برگزار خواهد شد.

وی با بیان اینکه مهلت آثار پیش از این تا بیستم بهمن ماه اعلام شده بود، یادآور شد: آثار ارسالی باید به همراه فرم فراخوان و در ابعاد 100 در 70 سانتی متر حداکثر تا 30 بهمن ماه 1390 به دبیرخانه برگزاری این مسابقه ارسال شود.

خدایی تصریح کرد: به آثار برگزیده این مسابقه به ترتیب نفرات اول 10 میلیون ریال، دوم هشت میلیون ریال، سوم پنج میلیون ریال به همراه دیپلم افتخار و به نفرات چهارم و پنجم برگزیده به عنوان آثار شایسته تقدیر مبلغ سه میلیون ریال و لوح تقدیر اعطا خواهد شد.

وی عنوان کرد: علاقمندان برای حضور در این جشنواره می توانند آثار خود را به دبیرخانه مسابقه به آدرس اداره گاز استان واقع در اردبیل شهرک کارشناسان ساختمان مرکزی شرکت گاز کدپستی 5615813343 و صندوق پستی 774 - 56135 واحد روابط عمومی ارسال کنند.