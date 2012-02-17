مشتریان نفت ایران بیشتر شده اند/ متجاوز به سرعت پشیمان خواهد شد

به گزارش خبرگزاری مهر،محمد علی حسینی سفیر جمهوری اسلامی ایران در ایتالیا با شبکه تلویزیونی اسکای نیوزایتالیایی زبان SKY TG24 مصاحبه ای انجام داده که به این شرح است:

تحریم نفتی اتحادیه اروپا علیه جمهوری اسلامی ایران با واکنش مقامات ایرانی روبرو شد. روز گذشته سفرای تعدادی از کشورهای اروپایی به وزارت خارجه دعوت شدند . آیا پیام خاصی ارسال شد؟

از ابتداء تاکید کردیم تصمیم اتحادیه اروپا در تحریم های نفتی ایران ، تصمیمی غیرمنطقی و غیرقانونی است. بیشترین ضرر این تحریم ها متوجه خود اروپایی ها است. از زمان اعلام تحریم نفتی کشورم از سوی اتحادیه اروپا آن تاکنون، هم مجلس شورای اسلامی و هم دولت ایران تحت فشار شدید افکار عمومی قرار گرفتند تا اقدام مناسبی انجام دهند. لذا مجلس در حال بررسی چگونگی اقدام متقابل است.

لازم بذکر است که تنها 18 درصد نفت صادراتی ایران به اروپاست و از زمان اعلام این تصمیم ، برخلاف تصور کشورهای اروپایی، مشتریان نفتی ایران افزایش یافته است.



در این روزها از حمله احتمالی نظامی امریکا و اسرائیل علیه ایران زیاد صحبت می شود. فکر می کنید این خطر تا چه اندازه واقعی است؟ اگر چنین اتفاقی رخ دهد، واکنش تهران چگونه خواهد بود؟

اراده و علم و دانش ملتها را نمی توان با لشکرکشی و ایجاد رعب و وحشت سرکوب و نابود کرد. طرفهایی که دائما بر طبل جنگ و نظامی گری می کوبند از منطق و عقلانیت بی بهره اند. این دولتها ، خود و ملتهایشان را گرفتار تبعات و آثار منفی لشگر کشی های نافرجام گذشته در عراق و افغانستان و غیره ساخته اند.

وضعیت در ایران کاملا متفاوت است. ایرانیان اهل جنگ افروزی و تهاجم به کشوری نیستند لیکن هرجنگ افروزی و متجاوزی را بسرعت پشیمان خواهند کرد. دامنه و عمق و زمان خاتمه هرتهاجمی به ایران غیرقابل تصور و پیش بینی است.

ایران هموراه تلاش برای دستیابی به بمب هسته ای را تکذیب کرده است. اما در برابر بازرسیهای آژانس بین المللی انرژی هسته ای مقاومت نشان می دهد. آیا راه خروجی از این بن بست وجود دارد؟

غرب و در راس آن آمریکا با فعالیتهای مسالمت آمیز هسته ای جمهوری اسلامی ایران با رویکردی تبعیض آمیز ، خصمانه و استکباری برخورد می کند. ما اساسا کارایی سلاح هسته ای را باور نداریم و آنرا برضد فرهنگ و تمدن غنی خود می دانیم. عالیترین مرجع دینی و سیاسی ، آیت ا... خامنه ای نیز صریحا و علنا تولید، انباشت و استفاده از آنرا حرام دانسته اند. از سوی دیگر نهایت همکاری را با آژانس و بازرسان آنان داشته ایم بنحوی که آمار نشان می دهد هیچ کشوری تاکنون چنین سطحی از همکاریها را با آژانس نداشته است. بیش از 4000 نفر روز بازرسی در حالیکه دوربین های آژانس نیز 24 ساعته فعالیتهای سایت های هسته ای ایران را رصد می کنند. اینها نهایت شفافیت و عدم پنهانکاری ایران را به اثبات می رساند.

هفته گذشته هیاتی از آژانس بین المللی انرژی هسته ای به تهران سفر کرد و هفته آینده (21 فوریه) نیز گروهی از بازرسان آژانس به ایران سفر خواهند کرد. بازرسان مرتبا در رفت و آمد هستند و دسترسیهای آنان تامین می شود.



شبکه تلویزیونی اسکای نیوز یکی از شبکه های پرمخاطب ایتالیایی زبان بشمار می رود. این شبکه زیر مجموعه SKY ITALLIA بزرگترین شبکه ماهواره ای ایتالیا است که در سال 2003 با خرید امتیاز TELE+ راه اندازی شده است.