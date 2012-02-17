اکبر ترکان امروز در گفتگو با مهر درباره تصمیمات مهم نفتی ایران برای قطع صادرات نفت به برخی کشورهای اروپایی گفت: اتحادیه اروپا تحریم نفت ایران را به تابستان سال آینده موکول کرده است، زیرا هم اکنون سرمای شدیدی کل اروپا را فرا گرفته است.

معاون اسبق وزیر نفت در دولت نهم با تاکید بر اینکه شرکت ملی نفت ایران باید همین امروز شیرهای نفتی روی اروپا را ببندد، تصریح کرد: ایران دربدترین شرایط حدود 18 درصد بازار نفتی خود را از دست می دهد.

این کارشناس اقتصاد انرژی با اعلام اینکه در حال حاضر حجم درآمد سالانه صادرات نفت خام ایران به یکصد میلیارد دلار می رسد، اظهار داشت: همچنین کل درآمد نفتی و غیر نفتی به 140 میلیارد دلار می رسد که برهمین اساس، تحریم نفتی اروپا نمی تواند کارساز واقع شود.

وی با یادآوری اینکه ایران سالانه 17 تا 18 میلیارد دلار نفت به اروپا صادر می کند، تاکید کرد: آمریکا و اروپا فکر می کند که با تحریم صادرات نفت، ایران ساقط می شود که این خیال خامی است.

سنگ قبر چینی با پول نفت وارد نکنیم

ترکان در ادامه در پاسخ به این سئوال مهر که مهمترین سیاست دولت برای مقابله با تحریم نفتی اروپا چه باید باشد، توضیح داد: در حال حاضر مدیریت منابع ارزی کشور از نان شب واجب تر است.

این کارشناس اقتصادی با تاکید بر اینکه دولت باید بد خرج کردن منابع ارزی را فراموش کند، اظهارداشت: با پول نفت در شرایط تحریم نباید خربزه فیلیپینی و سنگ قبر چینی وارد کنیم.

معاون اسبق وزارت نفت در دولت نهم با اعلام اینکه با مدیریت منابع ارزی در بلند مدت می توان دربرابر تصمیمات خصمانه غرب مقاومت کرد، بیان کرد: شخصا با افزایش و گرانی ارز موافقم، زیرا این سیاست منجر به روشن شدن موتور صنایع و تولید داخل خواهد شد.

وی با یادآوری اینکه نباید ثروت کشور با واردات بی رویه به باد برود، تاکید کرد: هم اکنون ایران بیش از 150 میلیارد دلار منابع ارزی و طلا در اختیار دارد که با این حجم ذخایر می توان اقتصاد کشور را مدیریت کرد.

ترکان در ادامه در پاسخ به سئوال مهر درباره درخواست اخیر چین برای دریافت امتیازات نفتی از ایران، گفت: قطعا با صرفه جویی دولت در فشار تحریم قرار نمی گیرد.

این کارشناس اقتصاد انرژی با بیان اینکه در شرایط تحریم برخی از کشورها به طمع، زیاده خواهی و اجحاف در حق ایران روی می آورند، اظهار داشت: با مدیریت منابع ارزی، مسیر دادن باج و امتیازات نفتی به تمامی کشورهای زیاده خواه جهان بسته می شود.

وی با اعلام اینکه همه کشورها باید رفتار تجاری داشته باشند، تصریح کرد: این کشورهای زیاده خواه و طماع نباید فراموش کنند که ایران کشوری بزرگ و با ظرفیتهای مختلف است.

این عضو اسبق کابینه دولت با یادآوری اینکه ایران شرایط تحریم را هم همچون جنگ تحمیلی و هزاران مشکل دیگر پشت سر می گذارد، تصریح کرد: در زمان جنگ تحمیلی دولت وقت با نفت بشکه ای 6 دلار هم تسلیم خواسته های غرب نشد.

بستن تنگه هرمز سناریوی روی میز ایران

ترکان همچنین در پاسخ به این سئوال مهر که ایران در قبال تحریم‌های خصمانه جهان غرب تهدید به بستن تنگه هرمز کرده است، یادآور شد: اولا غرب مطمئن باشد هیچگاه کل صادرات نفت خام ایران قطع نخواهد شد، زیرا در زمان جنگ هم با وجود بمباران سکوهای نفتی و نفتکش‌های ایران هیچگاه صادرات نفت کشور قطع نشد.

این کارشناس اقتصاد انرژی با اعلام اینکه در شرایط تحریم همه کشورهای از جمله ایران ضرر و زیان می بینند، اظهارداشت: قطعا بستن تنگه هرمز یکی از سناریوهای روی میز خواهد بود.

معاون اسبق وزیر نفت در دولت نهم با بیان اینکه وقتی امریکا و غرب می گوید همه سناریوها از جمله حمله نظامی به ایران روی میز است، پس ما هم باید سناریوهای خود را اعلام کنیم، خاطر نشان کرد: بسته شدن تنگه هرمز یک حق نبوده اما می تواند یکی از سناریوهای روی میز ایران برای مقابله با تهدیدهای غرب باشد.