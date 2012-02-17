به گزارش خبرگزاری مهر، یحیی طالبیان قائم مقام وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در امور شعر و ادب درباره شعر انقلاب و تاثیرگذاری آن روی جریان شعر کشور بیان کرد: طبیعی است که حادثه انقلاب اسلامی در شعر انعکاس می‌یابد و شعر نقش یک آینه را بازی می‌کند و از یک منظر می‌توان گفت ادبیات و شعر آیینه جامعه، مردم و حوادث بزرگی است که در تاریخ و زندگی مردم پدید می‌آید.

وی ادامه داد: طبیعتاً در گذر حوادث تاریخی جامعه، همه آنچه که پدید آمده از مناظر مختلف جامعه‌شناسانه، روانشناسانه، تاریخی و دینی قابل تامل است، اما آن چیزی که بیشتر برای شاعران این عرصه وجود دارد و تحت تاثیر حادثه انقلاب بیشتر قابل مشاهده است، احساسات و عواطف شاعرانه‌ای است که به دنبال آفریدن سلسله‌ای از ارزش‌ها در دل مردم پدید آمد.

طالبیان به تبلور شعر انقلاب در دفاع مقدس اشاره کرد و گفت: شعر انقلاب اسلامی به رشادت‌ها، فداکاری‌ها، از خودگذشتگی‌هایی که منجر به انقلاب شده است، توجه ویژه دارد. بعد از انقلاب اسلامی نیز این نوع شعر در جنگ تحمیلی تبلور یافته و بروز پیدا کرده است که اینها به نوعی شکار شاعر انقلاب اسلامی است؛ چراکه بدون این ارزش‌ها و آفرینش این ارزش‌ها، انقلاب پدیدآمدنی نبود و بدون مقاومت‌های مردمی و رهبری معنا پیدا نمی‌کرد.

قائم مقام وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در امور شعر و ادب با تاکید بر اینکه شاعر انقلاب اسلامی شکارگر ارزش‌های معنوی انقلاب است، تشریح کرد: احساسات و عواطف رقیقی که در دفاع از این ارزش‌ها پدید آمده، به شکل شعر ظهور و بروز پیدا می‌کند و قریحه شاعرانه را شکوفا می‌کند و زبان، نگاه و سبک را تغییر می‌دهد و حتی گاهی منجر به پدید آمدن قالب‌های نو در شعر انقلاب می‌شود.

وی در پایان گفت: برای مثال ما در گذشته سابقه‌هایی از امتزاج بین حماسه و عرفان داشتیم و یا حتی مشابهت‌ها و مقایسه‌هایی بین مراحل عرفان و حماسه شده، اما گاهی اوقات در انقلاب اسلامی شاهد پدید آمدن آثاری هستیم که اینها حماسی است که در قالب غزل سروده شده است. یعنی به نوعی احساسات شاعرانه ای که پدید آمده در محیط حماسه گفته شده و طبیعتاً قالب‌های نویی چون غزل حماسی پدید آمده است.

ششمین جشنواره بین‌المللی شعر فجر از 17 بهمن با برگزاری آئین افتتاحیه در کرمانشاه آغاز شد و اول اسفند ماه با برگزاری مراسم اختتامیه در تهران به پایان می‌رسد.