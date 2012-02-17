آمل میزبان نمایشگاه بزرگ فروش بهاره شد

عباس علی زمانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: نمایشگاه فروش بهاره آمل از15 تا 25 اسفند ماه در سالن سرپوشیده واقع در روبروی شهرک بسیجیان این شهر برپا خواهد شد.



وی افزود: در این نمایشگاه در حدود 220 غرفه محصولات و مایحتاج ضروری مردم در آستانه عید شامل انواع لوازم التحریر، پوشاک، کیف و کفش، لوازم بهداشتی و آرایشی و موادغذایی پروتیئنی با 10تا 25 درصد تخفیف و کمتر از قیمت بازارعرضه خواهد شد.



مدیر بازرگانی آمل ادامه داد: نمایشگاه فروش بهاره آمل امسال از نظرتعداد غرفه ها وفضای نمایشگاهی در مقایسه با نمایشگاه های گذشته در این شهرستان با 10درصد افزایش برپا خواهد شد.



زمانی اضافه کرد: در این نمایشگاه از واحدهای تولیدی دعوت شده تا کالاهای قابل عرضه در نمایشگاه را به صورت مستقیم و بدون حضور واسطه با کیفیت بهتری به مصرف کنندگان عرضه کنند.



وی گفت: در نمایشگاه های گذشته عرضه مستقیم کالا در آمل، بسیاری از مردم خواهان عرضه محصولات با کیفیت تری در نمایشگاه ها شده که این مسئله در نمایشگاه امسال فروش بهاره اجرا خواهد شد.



مدیر بازرگانی آمل هدف از برپایی نمایشگاه های فصلی را تعادل در تنظیم بازار وعرضه مستقیم محصولات تولیدی بدون حضور واسطه و حمایت از مصرف کنندگان برای تهیه مایحتاج عمومی بیان کرد.



زمانی، ازشهروندان خواست با حضور در نمایشگاه فروش بهاره که در آستانه عید نوروز برپا می شود، استقبال کنند.