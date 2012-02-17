حسین توکلی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: آزمون کارشناسی ارشد در دو نوبت صبح و بعدازظهر روزهای چهارشنبه، پنجشنبه و جمعه برگزار شد و آمار داوطلبان حاضر در آزمون و غایبان جلسه پس از جمع آوری کلیه پاسخنامه ها اعلام می شود.

وی افزود: کلید پاسخنامه به سئوالات در هر یک از کدرشته ها بر اساس برنامه پیش بینی شده از روز یکشنبه 7 اسفند ماه منتشر می شود و پس از قرائت پاسخنامه ها توسط ماشین علامت خوان و کنترل های چندباره پاسخنامه و تایید صحت کلیه پاسخنامه ها، کارنامه داوطلبان پس از محاسبه نمرات خام، تراز و نمرات کل منتشر می شود.

توکلی خاطرنشان کرد: کارنامه داوطلبان آزمون کارشناسی ارشد سال 91 در روز چهارم خرداد 91 بر روی سایت سازمان سنجش آموزش کشور قرار می گیرد و پس از آن مجازین به انتخاب رشته می توانند در روزهای 5 تا 9 خرداد کد رشته یا کد رشته های مورد نظر خود را در فرم انتخاب رشته درج کنند.

مشاور عالی رئیس سازمان سنجش آموزش کشور اظهار داشت: فهرست اسامی پذیرفته شدگان نهایی در نیمه اول شهریورماه در روزهای 11 تا 13 شهریور اعلام می شود.