  1. دانشگاه و فناوری
  2. آموزش عالی
۲۸ بهمن ۱۳۹۰، ۱۲:۴۳

توکلی در گفتگو با مهر:

نتایج اولیه آزمون کارشناسی ارشد 4 خرداد 91 اعلام می‌شود

نتایج اولیه آزمون کارشناسی ارشد 4 خرداد 91 اعلام می‌شود

مشاور عالی رئیس سازمان سنجش آموزش کشور با اشاره به برگزاری آزمون کارشناسی ارشد در 99 کد رشته امتحانی گفت: با برگزاری آزمون در 32 کد رشته و 159 هزار و 165 داوطلب در عصر جمعه، آزمون کارشناسی ارشد پایان یافت.

حسین توکلی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: آزمون کارشناسی ارشد در دو نوبت صبح و بعدازظهر روزهای چهارشنبه، پنجشنبه و جمعه برگزار شد و آمار داوطلبان حاضر در آزمون و غایبان جلسه پس از جمع آوری کلیه پاسخنامه ها اعلام می شود.

وی افزود: کلید پاسخنامه به سئوالات در هر یک از کدرشته ها بر اساس برنامه پیش بینی شده از روز یکشنبه 7 اسفند ماه منتشر می شود و پس از قرائت پاسخنامه ها توسط ماشین علامت خوان و کنترل های چندباره پاسخنامه و تایید صحت کلیه پاسخنامه ها، کارنامه داوطلبان پس از محاسبه نمرات خام، تراز و نمرات کل منتشر می شود.

توکلی خاطرنشان کرد: کارنامه داوطلبان آزمون کارشناسی ارشد سال 91 در روز چهارم خرداد 91 بر روی سایت سازمان سنجش آموزش کشور قرار می گیرد و پس از آن مجازین به انتخاب رشته می توانند در روزهای 5 تا 9 خرداد کد رشته یا کد رشته های مورد نظر خود را در فرم انتخاب رشته درج کنند.

مشاور عالی رئیس سازمان سنجش آموزش کشور اظهار داشت: فهرست اسامی پذیرفته شدگان نهایی در نیمه اول شهریورماه در روزهای 11 تا 13 شهریور اعلام می شود.

کد مطلب 1536206

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها