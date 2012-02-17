عالمیان فینالیست شد

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه مسابقات تنیس روی میز تور جهانی کویت و در رده سنی زیر 21 سال نوشاد عالمیان امروز در مصاف با "سیمون " از فرانسه که دارای رنکینگ 8 امیدهای جهان است به برتری 4 بر 3 دست یافت و راهی دیدار نیمه نهای این رده سنی شد.

عالمیان که رنکینگ 15 جهان را در اختیار دارد ساعت 20:30 امشب به وقت محلی برای کسب عنوان قهرمانی بازیکنان زیر 21 سال مسابقات تنیس روی میز تور جهانی کویت با "لی احمت " بازیکن چینی الاصل ترکیه دیدار می کند حریف امشب عالمیان در رده 18 امیدهای جهان قرار دارد.

در چارچوب مسابقات تنیس روی میز تور جهانی کویت نوشاد عالمیان که به عنوان تنها نماینده کشورمان به مرحله یک شانزدهم نهایی رده سنی بزرگسالان صعود کرده بود پنجشنبه شب در مصاف با پینگ پنگ بازی از کره جنوبی که رنکینگ 27 جهان را در اختیار دارد با نتیجه 4 بر 2 شکست خورد و از صعود به مراحل بالاتر باز ماند. نوشاد عالمیان با رنکینگ 112 در رده سنی بزرگسالان این مسابقات شرکت کرده بود.

برای مسابقات تنیس روی میز تور جهانی کویت 220 هزار دلار جایزه نقدی در نظر گرفته شده است.